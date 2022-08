Schwierige wirtschaftliche Lage und wachsende Konkurrenz: Intel in der Krise - Wer ist schuld daran?

• Umsatz- und Gewinneinbruch führen zur Senkung der Jahresprognose• Produktionsprobleme und Umstrukturierungspläne schwächen• Zusätzlicher Druck kommt von der Konkurrenz

Im zweiten, bereits Anfang Juli abgeschlossenen Quartal wies Intel sowohl einen Umsatzrückgang als auch unterm Strich einen Verlust aus. Im Vergleich zum Vorjahr, als im zweiten Geschäftsquartal noch ein Gewinn von über fünf Milliarden US-Dollar zu Buche schlug, wies das Unternehmen nun einen Verlust von 454 Millionen US-Dollar aus. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf den 25-prozentigen Rückgang im PC-Geschäft, der operative Gewinn in diesem Segment schrumpfte sogar um 73 Prozent. Auch bei Chips und Rechenzentren sank der Umsatz um 16 Prozent. Die Jahresprognose für die Umsätze 2022 wurde daraufhin von Intel um mehr als 10 Prozent, auf 65-68 Milliarden US-Dollar, gekürzt.

Intel-CEO Pat Gelsinger schreibt zu den Quartalsergebnissen via Twitter, die derzeitigen Quartalsergebnisse lägen unterhalb der festgelegten Standards. Gelsinger musste feststellen, dass sich die Marktcharakteristiken innerhalb kurzer Zeit radikal geändert hatten, und sah daher Handlungsbedarf. "Wir wollten in einer Position sein, in der wir eine durchdachte Sicht auf den zukünftigen Markt haben." Es gelte nun, sich auf die langfristigen Chancen zu konzentrieren und das derzeit herausfordernde Umfeld zu nutzen, um die Transformation zu beschleunigen.

This quarter’s results were below the standards we have set for the company and our shareholders. We must and will do better. We remain laser-focused on our strategy and long-term opportunities as we embrace this challenging environment to accelerate our transformation.