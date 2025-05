S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: Über diese Dividende können sich YUM! Brands-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert YUM! Brands am 15.05.2025 eine Dividende in Höhe von 2.68 USD beschlossen. Damit wurde die YUM! Brands-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10.74 Prozent erhöht. 752.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die YUM! Brands-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10.91 Prozent erhöht.

YUM! Brands- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum New York-Schluss ging der YUM! Brands-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 147.05 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2024 weist das YUM! Brands-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2.00 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 1.85 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von YUM! Brands via New York 69.49 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 79.63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel YUM! Brands

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2.83 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.93 Prozent fallen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie YUM! Brands

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens YUM! Brands beträgt aktuell 40.762 Mrd. USD. Das KGV von YUM! Brands beläuft sich aktuell auf 25.73. Der Umsatz von YUM! Brands betrug in 2024 7.549 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 5.27 USD.

Redaktion finanzen.ch