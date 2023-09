Peloton-Aktie steigt: Peloton und Lululemon kündigen Kooperation an

• Peloton und Lululemon gehen strategische Partnerschaft ein• Digitale Fitness & Trainings- und Freizeitausrüstung• Peloton-Aktie zieht nach Bekanntgabe deutlich an

Peloton & Lululemon: Von Konkurrenten zu Partnern

Am Mittwoch kündigten Peloton Interactive, Hersteller von Connected-Exercise-Bikes, und der Yoga-Bekleidungsriese Lululemon eine fünfjährige Partnerschaft an, bei der im nächsten Monat digitale Fitness mit Trainings- und Freizeitausrüstung kombiniert werden. Dieser Schritt kommt, wie MarketWatch erklärt, zu einer Zeit, in der sich die Fitnessbranche neu ausrichtet, nachdem sie aufgrund der Coronapandemie zunächst einen Boom und dann eine Pleite im Bereich des Heimtrainings erfahren hat. Vor der Partnerschaft galten die beiden Unternehmen im Bereich der vernetzten Fitness noch als Konkurrenten. Im Rahmen der Vereinbarung wird Lululemon jedoch seinen Verkauf des Lululemon Studio Mirror, der als Antwort auf Pelotons Kombination von Trainingsgeräten und Trainingsvideos entwickelt wurde, vor dem Ende des Jahres einstellen. "Indem wir die besten Fitness-Inhalte mit der besten Sportbekleidung zusammenbringen, bieten wir unseren Communities einzigartige Erlebnisse und besondere Inhalte, die sie inspirieren, ihre Ziele zu erreichen", heisst es in der Pressemitteilung von Lululemon.

Exklusiver Anbieter digitaler Fitness-Inhalte

Im Rahmen der Vereinbarung wird Peloton der exklusive Anbieter für digitale Fitness-Inhalte von Lululemon werden. Lululemon werde wiederum Pelotons "wichtigster Partner für Sportbekleidung". Im Zuge dessen sollen auch einige der Peloton-Trainer für die Kleidung von Lululemon werben. "Unsere beiden Unternehmen teilen die Vision, das Wohlbefinden durch Bewegung zu fördern, und diese Partnerschaft stellt sicher, dass unsere Lululemon Studio-Mitglieder Zugang zum umfangreichsten und dynamischsten Angebot an Fitness-Inhalten haben, das möglich ist", erklärte Celeste Burgoyne, Lululemons Präsidentin für Nord-, Mittel- und Südamerika und globale Gästeinnovation, in einer Erklärung.

Anleger zeigen sich positiv gestimmt

Die Anleger reagieren erfreut auf die Nachricht der Zusammenarbeit. Schon am Mittwoch zeigten sich die Aktien der beiden Unternehmen im nachbörslichen Handel höher. Die Peloton-Aktien stiegen sogar um ganze 13,3 Prozent an, während die Lululemon-Aktie immerhin 0,3 Prozent gewinnen konnte.

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeigt sich die Peloton-Aktie zeitweise 6,45 Prozent höher bei 4,9500 US-Dollar. Die Lululemon-Aktie notiert derweil 0,22 Prozent stärker bei 379,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch