Online-Seminar: Warum US-Hochzins-ETFs so spannend sind

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an professionelle Anleger.

Der US-Hochzinsmarkt hat in diesem Jahr viele Investoren überrascht. Angetrieben durch niedriger bewertete Anleihen und eine überraschend geringe Ausfallrate erzielte der Markt deutlich höhere Renditen als erwartet. Doch während die Erträge vielversprechend sind, warten potenzielle Risiken am Horizont. Steigende Inflation und anhaltend hohe Zinsen könnten die Refinanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen erschweren. Das Online-Seminar am 1. Oktober um 11 Uhr wird diese Entwicklungen umfassend beleuchten und Investoren wertvolle Einblicke geben, wie sie auf diese Unsicherheiten reagieren können.

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit gewinnen fundamentale Analysen an Bedeutung. Warum zeigen die Spreads auf dem US-Hochzinsmarkt keine deutlicheren Anzeichen für ein potenziell schwächeres Wirtschaftsumfeld? Welche Unternehmen können sich in dieser Phase behaupten? Jack Stephenson und Adrian Steiner, die Referenten des Online-Seminars, werden am 1. Oktober um 11 Uhr diese Fragen aufgreifen und zeigen, wie ein disziplinierter Investmentansatz im US-Hochzinsmarkt durch unterschiedliche Marktzyklen erfolgreich war.

Mit einem Ausblick auf das restliche Jahr 2024 bietet das Seminar zudem eine fundierte Analyse möglicher Marktszenarien. Historisch gesehen profitiert der Hochzinsmarkt oft von einem Umfeld mit niedrigem, aber positivem Wirtschaftswachstum. Doch wie sehen die konkreten Prognosen für das kommende Jahr aus? Welche Trends und Risiken sollten Investoren im Blick behalten? Antworten gibt es im Online-Seminar am 1. Oktober. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um von Branchenexperten zu lernen und Ihre ETF-Strategie zu optimieren.

Diese Veranstaltung wird Ihnen präsentiert von AXA Investment Managers.

Ihre Experten im Online-Seminar

Jack Stephenson ist Investment Specialist mit Fokus auf US-Kreditstrategien (IG & HY) im Core Investment Specialist & Solutions Team, das Experten aus den Bereichen Fixed Income, Aktien und Multi-Asset vereint. Er arbeitet in London und steht in enger Zusammenarbeit mit den US-Fixed-Income-Investmentteams. Er bringt technisches Fachwissen ein und leitet die kommerzielle Strategie sowie die Kundenkommunikation für die von ihm abgedeckten Strategien, gemeinsam mit der Client Group und dem Marketing. Herr Stephenson kam 2015 zu AXA IM als RFP Manager, wo er für das Verfassen von RFPs und die Geschäftsentwicklung in allen Anlageklassen verantwortlich war. 2019 wurde er Investment Specialist und konzentrierte sich zunächst auf aktiv gemanagte, flexible "strategische" Fonds, die dynamisch in das gesamte Fixed-Income-Spektrum investieren, wie es durch AXA IMs Flaggschiff, die Global Strategic Bonds Strategie, repräsentiert wird. Im März 2023 übernahm er seine derzeitige Rolle mit Fokus auf US-Fixed-Income. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Geschichte und Spanisch von der Universität Durham.

Adrian Steiner ist seit 2023 bei AXA IM für Exchange Traded Funds (ETFs) in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich. Herr Steiner verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, darunter über 9 Jahre im Bereich ETFs.