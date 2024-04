Nikola-Aktie mit grosser Volatilität: Unsicherheit grassiert unter Investoren

• Nikola-Aktie profitiert von positiven Meldungen• Investoren unsicher, welche Kursrichtung die richtige ist• Aufwärtstrend hält trotz zwischenzeitlicher Rückschläge an

Nikola mit positiven Auslieferungszahlen

Erst in der vergangenen Woche konnte Nikola mit positiven Auslieferungszahlen überzeugen. Am 04. April 2024 teilte das Unternehmen mit, dass es im ersten Quartal dieses Jahres 40 mit Wasserstoff betriebene Elektro-Lkws ausgeliefert habe. Die Aktie des Unternehmens stieg im NASDAQ-Handel daraufhin um rund sechseinhalb Prozent an auf 0,95 US-Dollar. Dennoch ist es noch ein weiter Weg bis zum Jahresziel von 350 Einheiten, wie Reuters festhält. Ausserdem seien 100 batterie-elektrische Laster sowie ein Umsatz von 170 Millionen US-Dollar geplant.

Unternehmen leidet unter Verlusten

Nikolas Aktienkurs leidet laut der Online-Plattform "finanztrends" seit geraumer Zeit jedoch unter den Verlusten des Unternehmens. Im vergangenen Jahr betrug der Netto-Verlust des Unternehmens laut entsprechendem Quartalsbericht 966,28 Millionen US-Dollar. Marktbeobachter würden sich bereits zufriedengeben, würde es Nikola gelingen, den Verlust auf "nur" 470 Millionen US-Dollar zu reduzieren, heisst es weiter.

Investoren scheinbar unsicher

Nikola befindet sich damit in einer ambivalenten Situation, was sich auch in der jüngsten Kursentwicklung des Unternehmens widerspiegelt. So erlebten die Papiere des US-amerikanischen Unternehmens in den vergangenen Tagen eine regelrechte Achterbahnfahrt. Diese Schwankungen deuten auf eine grundlegende Unsicherheit unter den Investoren hin, da es unklar bleibe, welche Kursrichtung die richtige sei, erklärt "finanztrends".

Auch die Experten der Wall Street nehmen gegenüber Nikola eine abwartende Haltung ein. Aus fünf von TipRanks erfassten Analysten-Bewertungen ergibt sich für die Nikola-Aktie eine Halteempfehlung (4x buy, 1x hold).

Am heutigen Handelstag geht es für die Anteilsscheine von Nikola abwärts. Im NASDAQ-Handel verlieren sie am Donnerstag zeitweise 24,69 Prozent auf 0,7370 US-Dollar.

Langfristig positive Entwicklung

Trotz wiederkehrender Verluste demonstriere die langfristige Kursentwicklung der Nikola-Aktie jedoch die Dynamik und Volatilität der Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien und innovativer Technologien an den Börsen ausgesetzt sind, so "finanztrends". Seit Jahresbeginn haben die Papiere von Nikola fast 12 Prozent dazu gewonnen. Sowohl positive Nachrichten wie die Eröffnung einer Wasserstoff-Tankstelle als auch jüngste Entwicklungen haben einen Aufwärtstrend ausgelöst, der unabhängig von zwischenzeitlichen Rückschlägen weiterhin anhält. Langfristig bleiben jedoch die Perspektiven und die fundamentale Unternehmensentwicklung entscheidend für den Erfolg von Investitionen in solche Zukunftstechnologien.

Redaktion finanzen.ch

