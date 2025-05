MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

hat eine bedeutende Investition in die Produktion von Elektromotoren gestrichen und wird stattdessen ein Vielfaches dieser Ausgaben in die Herstellung neuester V8-Motoren stecken. Wie der US-Autokonzern mitteilte, werden die geplanten 300 Millionen US-Dollar in die Fertigung von E-Motoren im Werk im Bundesstaat New York nicht getätigt. Für die neuesten V8-Motoren stellt GM unterdessen 888 Millionen Dollar bereit.

TSMC

Der taiwanische Auftragsfertiger hat die Errichtung eines neuen Zentrums für Chipdesign in München angekündigt.

May 28, 2025 01:42 ET (05:42 GMT)