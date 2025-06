Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird nach fünf schwachen Sitzungen am Freitag, dem grossen Verfalltag an der Eurex, etwas fester erwartet. Im Fokus der Anleger bleibt laut Händlern der Krieg im Nahen Osten. Händler befürchten nach wie vor schwerwiegende und lang anhaltende Störungen der globalen Finanz- und Rohstoffmärkte, sollte der Krieg weiter eskalieren. Doch hier könnte es nun eine Entspannung geben. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, er wolle erst in den nächsten zwei Wochen über den Kriegseintritt der USA entscheiden. Ob der Hexensabbat angesichts der Krisen das Geschehen an den Märkten beeinflussen wird, müsse sich zeigen, heisst es weiter.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'914,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): geschlossen - Nasdaq Comp (Donnerstag): geschlossen - Nikkei 225 (Freitag): +0,05% auf 38'507 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Keine für Blue Chips - Ci Com: SIX-Antrag zu Dekotierung stattgegeben - Meyer Burger verschiebt aoGV vom 30. Juni (Neues Datum noch unbekannt) - Relief erhält von FDA Absage für QIDP-Antrag für RLF-TD011 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX gewinnt American Century Investments als neuen ETF-Emittenten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE MAI -0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,3) -1,2% GG VORJAHR (PROGNOSE -1,2) - UK: MAY RETAIL SALES EX-FUEL -2.8% M/M, -1.3% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3% - CFT meldet Eigenanteil von 4,112% - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Wandelanleihe PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - ENR Russia: GV (11.30 Uhr), Genf Montag: - Amrize: Erstkotierung (Spin off von Holcim) - GV: HBM, Pierer Mobility Dienstag: - GV: Addex, PEH, Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Mai 2025 (Dienstag) Ausland: - US: Philadelphia Fed Outlook 6/25 (14.30 Uhr) Frühindikator 5/25 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9409 - USD/CHF: 0,8164 - Conf-Future: +68 BP auf 163,23% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,307% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,74% auf 11'872 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,84% auf 1'939 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,67% auf 16'449 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,12% auf 23'057 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,70% auf 7'553 Punkte

awp-robot/sw/uh