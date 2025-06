MARKT USA/Börsen vor Erholung vor Fed-Entscheid

Das seit Beginn des Nahostkrieges zu beobachtende tägliche Wechselspiel von Abschlägen mit anschliessender Erholung dürfte sich an der Wall Street am Mittwoch fortsetzen. Nach den Verlusten des Vortages deutet der Aktienterminmarkt nun eine etwas festere Starttendenz am Kassamarkt an. Zwar drückt weiterhin der Krieg zwischen Israel und dem Iran auf die Stimmung. Doch die für die Märkte bedeutsame Frage, ob die USA in den Krieg eintreten, bleibt weiter unbeantwortet.

Zwar verschärfte US-Präsident Donald Trump zuletzt mit der Forderung nach einer Kapitulation des Irans den Ton, zu einem unmittelbaren Kriegseintritt der USA äusserte er sich jedoch nicht konkret. Auch planten die USA nicht, den obersten iranischen Führer Ali Khamenei zu töten - jedenfalls derzeit nicht, wie Trump ausführte.

Anleger tun sich mit der Interpretation der Trump'schen Aussagen schwer, setzen aber weiterhin darauf, dass sich die USA nicht direkt am Krieg beteiligen. Gestützt wird der Markt von den wieder nachgebenden Ölpreisen. Diese gelten als Seismograph für die Marktstimmung im Nahostkrieg. Untermauert wird dies durch ein Nachgeben des als "Angstbarometer" bekannten Volatilitätsindex VIX.

Von der US-Notenbank wird am Abend keine Zinsänderung erwartet. Spannend könnten aber Aussagen zur Nahost-Entwicklung werden. Denn einerseits treibt der jüngste Ölpreisanstieg die Inflation, andererseits dämpft er aber auch die Konjunktur - Argumente für und wider künftige Zinssenkungen.

Hasbro legen im vorbörslichen US-Handel um 0,7 Prozent zu. Der Spielzeughersteller baut 3 Prozent seiner globalen Belegschaft ab, um Kosten zu senken. Die Massnahme steht offenbar im Zusammenhang mit dem Zolldisput.

June 18, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)