Manz kann Prognose nicht halten - Manz-Aktie tiefrot

Im XETRA-Handel verliert die Manz -Aktie zeitweise 17,51 Prozent und fällt auf 5,84 Euro.

Wie der Maschinenbauer am Donnerstag per Adhoc-Meldung bekanntgab habe sich das Marktumfeld im Verlauf des zweiten Quartals 2024 nicht wie erwartet stabilisiert. Der Auftragseingang liege daher unter den Erwartungen. Auch in den nächsten Monaten sei wohl keine Besserung in Sicht. Daher passte Manz die Prognose für das Gesamtjahr an.

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass Umsatz und Ergebnis für das Gesamtjahr 2024 deutlich unter Vorjahresniveau liegen werden und die ursprüngliche Prognose nicht erreicht wird. Konkrete Zahlen nannte Manz jedoch nicht. Der Rückgang betreffe dabei in erster Linie das Segment Mobility & Battery Solutions, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Segment Industry Solutions sei aus dem Vorjahr noch ein höherer Auftragsbestand vorhanden, so dass die Geschäftsentwicklung dort solider verlaufen sollte.

Um der Lage Herr zu werden, plane Manz "ein umfassendes Effizienzprogramm einzuleiten", heisst es weiter. Konkrete Informationen dazu sollen in den kommenden Wochen festgelegt werden. Das Ziel sei es, die operative Performance zu steigern, Prozesse und Strukturen zu straffen und Kosten weiter zu senken, so der Maschinenbauer.

Redaktion finanzen.ch / EQS-Ad-hoc