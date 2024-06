Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 6,2 Prozent auf 11,46 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'961 Punkten realisiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sank bis auf 10,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,26 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 328'385 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,96 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,09 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,150 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch