Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kam im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 19,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 16'118 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,32 CHF. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,86 CHF ein. Mit einem Wert von 19,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 80'419 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,05 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,06 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 89,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,010 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in den Büchern stehen.

