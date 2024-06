Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Mittag nach

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 9,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'226 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 9,05 CHF. Bei 9,23 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 93'224 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 9,41 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 632,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,150 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch