Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 115,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'280 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 114,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,00 CHF. Bisher wurden heute 1'272 Komax-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 186,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 38,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (100,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Komax am 12.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 4,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

