Komax Aktie News: Komax am Nachmittag im Minus

Die Komax-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 107,20 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'508 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 105,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 106,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'042 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Bei 105,80 CHF fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,225 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,010 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch