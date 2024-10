Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 115,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'118 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,00 CHF nach. Bei 115,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 2'262 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 202,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,09 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,225 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Komax die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,010 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch