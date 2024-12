Kampf der KI-Giganten: Marvell Technology vs. NVIDIA

• Marvell-Aktie legt zu• KI-Chips stark gefragt• BofA spricht Kaufempfehlung aus

Die Aktien des Chipherstellers Marvell Technology haben Anfang Dezember kräftig zugelegt. Vorige Prognosen waren zwar bereits gut ausgefallen, wurden aber dennoch übertroffen. Laut Analysten sei dies auf die starke Nachfrage nach Marvells massgeschneiderten KI-Chips zurückzuführen, wie The Motley Fool berichtet. Chiphersteller NVIDIA scheint trotz seiner guten Quartalszahlen Anleger weniger überzeugen zu können. Seit der Q3-Veröffentlichung bewegt sich die Aktie im Minus. Die Frage, die sich Analysten nun wohl stellen: Wird Marvell NVIDIA den Rang ablaufen?

Optimistische Prognose für das vierte Quartal

Berichten von Investopedia zufolge erwarte Marvell wohl einen Umsatz von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal des kommenden Geschäftsjahres. Dies entspräche einem beeindruckenden Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Schätzung deutlich über den Erwartungen der Wall Street, die wohl von gerade einmal 1,65 Milliarden US-Dollar ausgeht. Laut Marvell-CEO Matt Murphy würde das Wachstum vor allem durch die massgeschneiderten KI-Siliziumprogramme des Unternehmens angetrieben, die sich derzeit in der Massenproduktion befinden: "Unsere kundenspezifischen KI-Siliziumprogramme kommen sehr gut voran, unsere ersten beiden Chips laufen jetzt in der Massenproduktion. Die Entwicklung für neue kundenspezifische Programme, die wir bereits gewonnen haben, einschliesslich der Projekte mit dem neuen Tier-1-KI-Kunden, den wir Anfang des Jahres bekannt gegeben haben, verläuft ebenfalls gut in Richtung wichtiger Meilensteine", erklärt er im Rahmen einer Telefonkonferenz.

Reaktion der Märkte und Analysten

Nachdem Marvell seine Ankündigung ausgesprochen hatte, behielten Analysten der Bank of America (BofA) ihre Kaufempfehlung bei und erhöhten ihr Kursziel von 108 auf 125 US-Dollar. Denn: Der Chiphersteller habe sich "zu einem führenden Anbieter von Silizium für Rechenzentren entwickelt", so die Analysten, mit "Wachstumschancen in den Bereichen Cloud-Rechenzentren, 5G -Infrastruktur, fortschrittliche Automobile, Unternehmensnetzwerke und Sicherheit", wie Investopedia berichtet.

Tatsächlich sprangen Marvell-Aktien am 4. Dezember um 23 Prozent nach oben und verdoppelten sich damit fast in diesem Jahr. Zuletzt schloss die Aktie an der NASDAQ bei 112,25 US-Dollar (Schlusskurs vom 17.12.2024).

Redaktion finanzen.ch