Holcim Aktie News: Holcim legt am Freitagnachmittag zu

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 78,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'175 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 78,58 CHF. Bei 78,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 396'390 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 85,58 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 54,34 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 30,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 2,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Holcim am 28.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Holcim.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,04 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch