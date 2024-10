HOCHDORF Aktie News: HOCHDORF mit herben Abschlägen am Nachmittag

Die HOCHDORF-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 6,1 Prozent im Minus bei 0,648 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'118 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die HOCHDORF-Aktie bei 0,580 CHF. Bei 0,650 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 37'399 HOCHDORF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 21,000 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHDORF-Aktie damit 96,914 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,190 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHDORF-Aktie ist somit 70,679 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte HOCHDORF 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von HOCHDORF rechnen Experten am 19.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHDORF im Jahr 2024 -0,300 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch