Hat die Sandoz-Aktie ihren Zenit bereits erreicht? Das sagen Analysten

• Sandoz seit Börsengang mit positiver Performance• Kurssprünge bleiben aus• Das sagen Analysten

Im Oktober 2023 emanzipierte sich der Generikahersteller Sandoz von der Konzernmutter Novartis und feierte seinen Börsengang. Erhofft hatten sich Analysten im Rahmen des IPO einen Aktienpreis zwischen 25 und 33 Franken, der Erstkurs lag mit 24 Franken aber deutlich darunter und stieg zum Ende des ersten Handelstages auf moderate 24,35 CHF. Damit hielten sich nicht nur die Kursgewinne für frühe Investoren in Grenzen, auch bei Sandoz selbst hatte man sich den Start in die Selbständigkeit wohl erfolgreicher vorgestellt.

Sandoz-Aktie ohne Kursfeuerwerk

Auch in den Folgemonaten blieb das vielerorts erhoffte Kursfeuerwerk bei der Sandoz-Aktie aus. Zuletzt wurde der Anteilsschein bei 31,15 Franken gehandelt, was immer noch unter dem Kurs ist, den Experten als möglichen Aktienpreis im Herbst vergangenen Jahres in Aussicht gestellt hatten (Stand: Schlusskurs vom 30. April 2024). Dabei hätte die Börsenbilanz noch schlimmer ausfallen können, denn auf dem Weg zur 30-CHF-Marke war die Sandoz-Aktie zwischenzeitlich sogar bis auf 22,70 Franken gefallen. Positive Nachrichten wie die erfolgte Übernahme von Biosimilars Cimerli und eine starke Jahresbilanz haben schlussendlich aber dafür gesorgt, dass Sandoz-Anleger seit Jahresstart ein Plus von 15,11 Prozent in ihren Depots haben.

Analysten mit durchwachsenen Erwartungen

Doch hat die Sandoz-Aktie für Analysten nun noch Aufwärtspotenzial? Da gehen die Expertenmeinungen durchaus auseinander. Vontobel etwa sieht das Kursziel bei 30 Franken und vergibt ein "Halten"-Rating für die Aktie. Die Bank traut dem Generikahersteller damit keine grossen Kurssprünge mehr zu.

Deutlich optimistischer für die Kursentwicklung zeigte sich unterdessen unlängst die UBS, die ihre Empfehlung für die Sandoz-Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft hat. Das Kursziel wurde in diese Zusammenhang von 29,1 auf 36 CHF angehoben, weil die Analysten "den Zugang zu Biosimilars in den USA positiver beurteilen".

Für Stifel steht unterdessen offenbar ausser Frage, dass die Sandoz-Aktien ihren Zenit noch längst nicht erreicht haben. Die Experten bekräftigten zuletzt ihre Kaufempfehlung für die Novartis-Tochter und hoben das Kursziel von 40 auf 42 CHF an. Dabei gehen die Analysten davon aus, das Sandoz auf dem richtigen Weg sei, seine kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen.



Redaktion finanzen.ch