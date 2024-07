Geberit Aktie News: Anleger greifen bei Geberit am Mittag zu

Das Papier von Geberit konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 539,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'081 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 540,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 538,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'675 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 409,00 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 31,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 12,70 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 12,75 CHF. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Am 15.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 14.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,65 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch