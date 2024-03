Galderma-Aktie: Was Anleger vor dem Börsengang von Galderma wissen sollten

• Galderma-IPO steht bevor• Spanne für Ausgabepreis veröffentlicht• Galderma-Aktie soll bereits diese Woche erstmals an der SIX gehandelt werden

Das Schweizer Unternehmen Galderma ist bereits seit über 40 Jahren im Bereich Dermatologie tätig. 2019 wurde die Nestlé-Tochter aus dem Mutterkonzern ausgegliedert und von einem Konsortium um die schwedische Private Equity Gruppe EQT für über 10 Milliarden US-Dollar übernommen. Sich selbst bezeichnet das Unternehmen aus Lausanne, das laut eigenen Angaben in etwa 90 Ländern vertreten ist, als "Marktführer in der reinen Dermatologie-Kategorie ". Galderma erlangte vor allem mit speziellen Hautpflegeprodukten wie Cetaphil und Produkten zur Behandlung von Akne, Rosacea und empfindlicher Haut Erfolg.

Galderma-IPO steht bevor

Galderma-Chef Flemming Ornskov hatte laut der Nachrichtenagentur awp bereits im Herbst 2021 erstmals über die Börsenpläne des Hautpflege-Unternehmens gesprochen. Nachdem Galdermas Pläne für einen Milliarden-Börsengang in der Schweiz vor rund zwei Jahren vorerst auf Eis gelegt worden waren, verkündete das Unternehmen Anfang März, diese wieder aufgenommen zu haben.

Vergangene Woche gab Galderma dann weitere Details zum Börsengang bekannt. Das Unternehmen plant ein sogenanntes "Initial Public Offering" durchzuführen. Den geplanten Börsengang begleiten sowohl die US-Grossbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley als auch die Schweizer UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BNP Paribas, BofA Securities, Citi und Jefferies handeln als Joint Bookrunners und Lazard fungiert als unabhängiger Finanzberater.

Im Zuge des Börsengangs sollen bis zu rund 40,5 Millionen Namensaktien neu ausgegeben werden, die dem Unternehmen - bei einem Ausgabepreis in einer Spanne von 49 bis 53 Franken je Aktie - brutto fast 2 Milliarden Franken einbringen sollen. Hinzu kommt eine sekundäre Tranche von bis zu 276.909 bestehenden Namensaktien der Gesellschaft, die durch einen der derzeitigen Inhaber der Gesellschaft verkauft werden. EQT gewährt zudem, gemeinsam mit einigen anderen Aktionären des Unternehmens, eine übliche sekundäre Mehrzuteilungsoption von bis zu 6.109.158 bestehenden Namensaktien. Bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption sollte der Sprung auf das Börsenparkett Galderma 2,3 Milliarden Franken in die Kassen spülen. Die Bewertung des Unternehmens wird auf Basis der Spanne des Ausgabepreises der Aktien auf zwischen 11,8 Milliarden Franken und 12,6 Milliarden Franken geschätzt. Der Anteil frei handelbarer Aktien wird nach dem IPO voraussichtlich zwischen 20,8 und 22,1 Prozent liegen.

Der Bookbuilding-Prozess begann laut Galderma am 13. März 2024 und wird für private und Private-Banking-Anleger voraussichtlich am 20. März 2024 um 12.00 Uhr MEZ und für institutionelle Anleger um 15.00 Uhr MEZ abgeschlossen sein. Der endgültige Angebotspreis wird, wie es in der Pressemitteilung heisst, wahrscheinlich am 21. März 2024 veröffentlicht. Die Galderma-Aktie soll wohl bereits an diesem Freitag, den 22. März, erstmals an der SIX gehandelt werden. Die Einbeziehung in den SPI wird Galderma zufolge am 2. Handelstag der Aktien, also am 25. März 2024, erfolgen. Als Sperrfrist im Zusammenhang mit dem Börsengang gelte eine Dauer von 180 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag für die verkaufenden Aktionäre und bis zum 30. September für das Unternehmen. Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstands haben im Zusammenhang mit dem Börsengang einer Sperrfrist von 360 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag zugestimmt.

Galderma will Bilanz stärken und weiter wachsen

Das Unternehmen "beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot in erster Linie" für die Stärkung seiner Bilanz "durch Rückzahlung und Refinanzierung von Schulden" und "zur weiteren Beschleunigung seiner organischen Wachstumsdynamik angetrieben durch seine einzigartige integrierte Dermatologiestrategie" zu nutzen, heisst es in der Pressemitteilung von Galderma.

Das Unternehmen verbuchte zuletzt kräftiges Wachstum. 2023 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um Währungseffekte bereinigt um 8,5 Prozent auf einen Rekordwert von rund 4,1 Milliarden US-Dollar steigern. Das Kern-EBITDA stieg um 21,4 Prozent auf 942 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr will das Hautpflege-Unternehmen trotz deutlich erhöhter Investitionen in Nemolizumab währungsbereinigt mit 7 bis 10 Prozent weiterwachsen und erwartet auf Basis konstanter Wechselkurse eine Kern-EBITDA-Marge auf dem Niveau von 2023.

Redaktion finanzen.ch