Galderma treibt Börsengang voran

Nun hat das Unternehmen weitere Details dazu kommuniziert. Die Aktie soll voraussichtlich am 22. März 2024 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Im Rahmen des Börsengangs (IPO) wird Galderma eine Kapitalerhöhung durchführen und bis zu 40,5 Millionen neue Aktien schaffen, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. Diese sollen dem Unternehmen, bei einem Ausgabepreis im Bereich von 49 bis 53 Franken je Aktie, brutto knapp 2 Milliarden Franken einbringen.

Ausserdem will der Altaktionär weitere 276'909 Anteile anbieten. Dazu kommt eine Mehrzuteilungsoption über 6,1 Millionen Aktien. Diese eingerechnet, sollen Galderma 2,3 Milliarden Franken zufliessen.

Auf Basis der Angebotspreisspanne errechnet sich eine Bewertung der Konzerns, die von 11,8 Milliarden bis 12,6 Milliarden Franken reicht. Der frei handelbare Aktienanteil - auch Free Float genannt - werde nach dem Börsengang zwischen 20,8 und 22,1 Prozent liegen.

Galderma ist im Besitz eines Konsortiums um die schwedische Private Equity Gruppe EQT. Die Gruppe wird damit auch nach dem IPO ein wichtiger Aktionär bleiben.

