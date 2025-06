Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 796,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'452 Punkten steht. Die Emmi-Aktie gab in der Spitze bis auf 790,00 CHF nach. Bei 797,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 473 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2024 bei 932,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 17,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 709,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2024 mit 16,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 17,63 CHF je Aktie ausschütten.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 43,22 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

