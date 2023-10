Diese Wasserstoffaktien haben laut HSBC-Analystin deutliches Kurspotenzial

• Wasserstofftechnologien immer weiter verbreitet• HSBC-Analystin empfiehlt zwei Branchenvertreter zum Kauf• Enormes Kurspotenzial

Wer in Wasserstoffaktien investieren will, hat die Qual der Wahl. Bekannte Branchenvertreter wie NEL, Ballard Power oder ITM Power buhlen ebenso um die Anlegergunst, wie der Traditionskonzern Linde oder der Börsenneuling thyssenkrupp nucera. Auch Samantha Hoh, Analystin bei HSBC, sieht im Wasserstoffsegment enormes Potenzial, hat in ihrer Empfehlungsliste aber zwei andere Favoriten aus dem Bereich Wasserstoff.

Bloom Energy-Aktie

Der erste Titel, den die Expertin zum Kauf empfiehlt, ist das US-Unternehmen Bloom Energy. Der Konzern mit Sitz in Kalifornien bezeichnet sich selbst als Hersteller der "führenden Festoxidplattform für die dezentrale Stromerzeugung und Wasserstoffproduktion, die die Zukunft der Energie verändern wird".

Im zweiten Quartal 2023 hat das Unternehmen einen Umsatzsprung von 243,2 auf 301,1 Millionen US-Dollar vermelden können, unter dem Strich blieb aber ein Verlust von 66,1 Millionen US-Dollar in den Büchern. Im Vorjahresvergleich hat Bloom sein Minus aber deutlich eindämmen können: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Verlust noch bei 118,8 Millionen US-Dollar gelegen.

Das und insbesondere die starke Kundenbasis von Bloom - immerhin gehört Samsung Heavy Industries seit 2019 zum Kundenstamm der US-Amerikaner - hat Samantha Hoh offenbar vom Potenzial des Unternehmens überzeugt: "Mit erheblichem Rückenwind durch den US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) und das Bipartisan Infrastructure Law (BIL) sowie einem globalen Wettlauf um eine saubere Wasserstoffwirtschaft setzt Bloom seine mehrjährige Wachstumsstrategie um", die aus internationaler Expansion, neuen Marktchancen und der Entwicklung neuer Vertriebskanäle bestünde, zitiert das Analystenportal TipRanks die Expertin. Dabei verweist Hoh auch auf die neue Produktionsanlage von Bloom, die bereit stünde, für eine Wasserstoffwirtschaft zu skalieren, die von Energiesicherheit, Dekarbonisierung und Elektrifizierungstrends sowie starker gesetzlicher Unterstützung angetrieben werde.

Entsprechend verpasst die Analystin der Bloom-Aktie ein "Kauf-Rating" und legt das Kursziel bei 22 US-Dollar fest. Zum aktuellen Aktienpreis von 10,55 US-Dollar (Schlusskurs vom 09.10.2023) bestünde damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 108 Prozent. Mit dieser Einschätzung liegt Hoh sogar noch unter dem durchschnittlichen Kursziel, das aktuell bei 23,27 US-Dollar liegt. Die Mehrzahl der Analysten stützt Hohs Einschätzung, die Aktie wird von der Mehrzahl der Analysten positiv bewertet.

Plug Power-Aktie

Die zweite Aktie auf der Empfehlungsliste von Samantha Hoh ist ein bekannter Marktplayer im Wasserstoffbusiness: Der US-Konzern Plug Power, einer der führenden Anbieter im Bereich "grüner Wasserstoff". Der Hersteller von Brennstoffzellen hat ebenfalls einen umfangreichen Kundenstamm, insbesondere aus der Materialtransportbranche. Dazu gehören auch prominente Namen wie BMW, Walmart und Mercedes.

Im zweiten Quartal 2023 hat das Unternehmen enormes Wachstum verzeichnet: Die Erlöse stiegen von 151,2 Millionen US-Dollar auf 260,2 Millionen US-Dollar, unter dem Strich fuhr Plug Power mit 236,398 Millionen US-Dollar aber Verluste ein, die deutlich über denen im Vergleichsquartal des Vorjahres lagen (173,296 Millionen US-Dollar).

Inzwischen ist Plug als grösster Anbieter von flüssigem Wasserstoff zum Marktführer aufgestiegen und weltweit aktiv. Eines der grössten Argumente für die HSBC-Analystin, der Plug Power-Aktie ein Kaufrating zu verpassen. Sie zeigte sich beeindruckt von der Grösse des Geschäfts und der vertikalen Integration des Geschäfts sowie den Expansionsbemühungen von Plug Power. "Die Margen dürften sich erheblich verbessern, wenn das Unternehmen seine Ambitionen für flüssigen Wasserstoff umsetzt. Die Investitionsausgaben werden durch Fremdkapital finanziert, einschliesslich einer bedingten Zusage des Loan Programs Office (LPO) des DOE", zitiert TipRanks aus der Mitteilung der Analystin.

Hoh verpasst der Plug Power-Aktie ein Kursziel von elf US-Dollar, was zum aktuellen Aktienkurs von 6,41 US-Dollar (Schlusskurs vom 09.10.2023) einem Aufwärtspotenzial von 71,61 Prozent entsprechen würde. Unter ihren Analystenkollegen ist Hoh damit noch verhalten positiv unterwegs, denn das durchschnittliche Kursziel für die Plug Power-Aktie liegt bei 17,97 US-Dollar und damit um 180,8 Prozent über dem aktuellen Aktienwert.

Auch Negativstimmen zum Wasserstoffmarkt

Doch längst nicht alle Experten sehen in Wasserstoffaktien Titel mit Zukunftspotenzial. Barry Norris, Gründer und CEO des britischen Hedgefonds Argonaut Capital Partners etwa verkündete unlängst seine Skepsis für die Branche und sieht zumindest kurzfristig kaum Chancen auf lohnenswerte Investments im Sektor. "Es ist leider reine Zeitverschwendung", so Norris laut Bloomberg in einem Interview, wobei er insbesondere für die Geschäftsmodelle vieler Branchenvertreter Zweifel anmeldete. Er selbst habe sogar "ein paar Wasserstoff-Shorts" aufgebaut, so Norris weiter.



