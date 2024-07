Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Plus

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 3,0 Prozent auf 15,68 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 18'344 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,84 EUR. Die Xetra-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,27 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'523'928 Stück gehandelt.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 8,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 9,05 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 73,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13.97 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

Kurssturz als Einstiegschance

EMC plant baldigen Stellenabbau