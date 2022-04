CS-Aktie steigt kräftig: Experten vermuten Short Squeeze bei Credit Suisse - Aktionäre entlasten Management für 2020 nicht

Händler erklären sich den Kursgewinn vor allem mit einem "Short Squeeze" und "Meinungskäufen".

Die Aktien der Grossbank notieren an der SIX zeitweise um 5,53 Prozent höher bei 6,716 Franken. Trotz dieses kräftigen Kursplus notiert die Credit Suisse-Aktie noch immer um mehr als ein Fünftel unter dem Stand vom Jahresanfang.

Der Aktienkurs leidet schon seit längerem. Schon im Vorjahr war der Titel um mehr als 20 Prozent gefallen und wird aktuell nur wenig über dem seinem Rekordtief gehandelt. Immer wieder machte die Bank in den vergangenen Jahren mit Verlusten und Bussen negative Schlagzeilen. Nach einem tiefroten Quartalsbericht haben nun drei Mitglieder der Geschäftsleitung, darunter der Finanzchef und der Chefjurist, ihren Hut genommen.

Für viele Börsianer ist der Aktienkurs inzwischen so tief gefallen, dass er als sehr günstig beurteilt wird. "Es kann nicht mehr vier tiefer gehen. Schliesslich wird die Bank kaum mehr für die Hälfte ihres Buchwerts gehandelt", sagte ein Händler. "Das ist einfach zu günstig."

Manche Händler erklären sich nun den Kursanstieg mit einem Short Squeeze. Dazu kommt es, wenn Anleger, die auf fallende Kurse gewettet haben, plötzlich ihre Position glattstellen müssen.

Zudem dürfte früher oder später der der tiefe Aktienkurs Spekulanten anlocken. Diese wetteten darauf, dass die Bank von einem Konkurrenten übernommen oder auch ins Visier eines aktivistischen Hedgefonds gerät. "So oder so, das Potenzial nach oben wird momentan grösser engeschätzt als das nach unten", fasst ein Händler die Meinung am Markt zusammen.

CS-Aktionäre lehnen Entlastung des Managements für das Jahr 2020 ab

Die Aktionäre der Credit Suisse haben dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 verweigert. Die Aktionäre stimmten am Freitag an der Generalversammlung der Grossbank mit einem Nein-Anteil von 59,95 Prozent gegen die Décharge-Erteilung.

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 war an der Generalversammlung des vorigen Jahres ausgeklammert worden, dies unter dem Eindruck der Debakel um den Hedgefonds Archegos und um die mit der insolventen Greensill Capital betriebenen Lieferketten-Finanzierungsfonds. Die Generalversammlung war aber auch in diesem Jahr nicht dazu bereit, die Entlastung zu erteilen, obwohl diesmal die Themen rund um das Grossdebakel um die "Greensill-Fonds" ausgeklammert worden waren.

CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann nahm die Verweigerung der Décharge "mit Bedauern" zur Kenntnis. Der Verwaltungsrat werde nun über das weitere Vorgehen beraten.

Im Gegensatz zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 nahmen die Aktionäre den Antrag zur Entlastung für 2021 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 77,5 Prozent an. Explizit ausgeklammert von der Entlastung waren allerdings auch für 2021 die Themen mit Bezug zu den "Greensill-Fonds".

Credit Suisse: Aktionäre lehnen Klima-Statutenänderung ab

Die Credit Suisse muss ihre Klimastrategie nicht in die Statuten aufnehmen. An der Generalversammlung vom Freitag wurde der Aktionärsantrag von Ethos Stiftung, Shareaction und 11 institutionellen Anlegern mit 77,2 Prozent der Aktienstimmen abgelehnt.

Der Antrag verlangte, dass die Grossbank sich in ihren Statuten zum Pariser Klimaabkommen bekennen muss. Weiter forderte der Antrag detailliertere Angaben, wie die Credit Suisse ihre Exponierung in fossilen Energien reduzieren will.

Der Verwaltungsrat zeigte Verständnis für das Anliegen und unterstützte die Offenlegung der kurz-, mittel- und langfristigen Schritten zur Reduktion des Engagements im Kohle-, Öl- oder Gassektor. Er empfahl allerdings die Ablehnung des Antrags, da für die Offenlegung keine Statutenänderung nötig sei.

Die Stimmrechtsberater sahen dies teils gleich. ISS lehnte den Antrag ab, Glass Lewis ebenfalls. Auch der norwegische Staatsfonds stimmte gegen das Anliegen. Zu den Befürwortern gehörte Actares.

CS-Aktionäre wählen Axel Lehmann zum Verwaltungsratspräsidenten

Die Credit Suisse-Aktionäre haben Axel Lehmann mit grosser Mehrheit zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Lehmann hatte das Präsidentenamt bei der Grossbank nach dem jähen Rücktritt von António Horta-Osório übernommen. Er sitzt erst seit vergangenem Oktober im CS-Verwaltungsrat.

Die Aktionäre wählten Lehmann nun an der Generalversammlung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 95,3 Prozent in das Präsidentenamt. Die weiteren erneut zur Wahl antretenden sowie die neu kandidierenden Verwaltungsräte wurden mit Ja-Mehrheiten zwischen 70 und 97 Prozent gewählt. Neu ziehen damit Mirko Bianchi, Keyu Jin und Amanda Norton in den Verwaltungsrat der CS ein.

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind dagegen der langjährige VR-Vizepräsident Severin Schwan sowie Kai Nargolwala, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, und Juan Colombas, der als Vertrauter des früheren Präsidenten Horta-Osório gilt. Neuer CS-Vizepräsident soll nun der frühere Pictet-Manager Christian Gellerstad werden.

Ehemaliger UBS-Manager

Der neue VR-Präsident Lehmann war vor seinem Engagement bei der Credit Suisse von 2015 bis Januar 2021 in der Konzernleitung der UBS tätig gewesen: Bei der CS-Konkurrentin war er zunächst Group Chief Operating Officer (COO) und danach Leiter des Schweizer Geschäfts. Zuvor hatte er beim Versicherer Zurich unter anderem die Funktion eines Chief Risk Officer besetzt. In den CS-Verwaltungsrat berufen wurde Lehmann im vergangenen Jahr, dies vor allem wegen seiner Erfahrung im Risikomanagement.

Lehmanns Vorgänger Horta-Osório war im Januar 2022 nach nur gerade gut acht Monaten im Amt wieder zurückgetreten. Zum Verhängnis wurden ihm Verstösse gegen Corona-Quarantäne-Auflagen in der Schweiz und in Grossbritannien - dies nachdem er immer wieder eine neue Kultur des Risikomanagements und der persönlichen Verantwortung für die von Pannen geschüttelte Grossbank gefordert hatte.

