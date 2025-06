Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag im Minus

Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 8,26 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'586 Punkten steht. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 8,23 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 8,38 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86'778 Clariant-Aktien.

Bei einem Wert von 14,36 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 6,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,429 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 CHF je Aktie generiert. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2025 0,763 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

