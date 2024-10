Clariant Aktie News: Clariant am Mittag im Plus

Um 12:28 Uhr stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'114 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 12,75 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 42'865 Clariant-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,04 CHF) erklomm das Papier am 05.07.2024. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 18,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,46 CHF am 17.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,88 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,452 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Clariant am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,852 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch