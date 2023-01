Cathie Wood macht ARK Innovation ETF für 2023 fit und verringert Engagement in NVIDIA-Aktie

• Zahlreiche NVIDIA-Aktien aus ARK Innovation ETF geworfen• Deutliches Kursminus im Gesamtjahr 2022• Vertrauen in Tesla-Aktie offenbar ungebrochen

Cathie Wood schlägt erneut NVIDIA-Aktien los

Nachdem Cathie Wood, Chefin der Investmentgesellschaft ARK Invest, zwischen Mai und August 2022 mehr als 700'000 Aktien des US-amerikanischen Chipkonzerns NVIDIA kaufte, flogen im Spätjahr desselben Jahres bereits wieder einige der Anteile aus dem Depot der Starinvestorin. Nun setzte die ARK-Chefin ihren Ausverkauf fort und trennte sich erneut im grossen Stil von zahlreichen NVIDIA-Papieren, wie aus den täglichen Updates der ARK-ETFs hervorgeht, die Woods Team veröffentlicht.

Geduld für NVIDA-Aktie am Ende?

Lange Zeit galt die NVIDIA-Aktie aufgrund des Engagement des Unternehmens in den Bereichen Cloud Gaming, Krypto-Mining und Metaverse als Top-Investition, in den vergangenen Monaten litt der Kurs des Anteilsscheins jedoch unter einer generellen Unsicherheit am Markt. Im vergangenen Jahr verlor das Papier an der NASDAQ mehr als 50 Prozent. Für Wood offenbar Grund genug, um den ARK Innovation ETF für das neue Jahr zu wappnen.

Erste Verkaufswelle 2023

Bereits am 6. Januar 2023 schlug Wood 31'758 NVIDIA-Aktien aus dem ARKK-ETF los. Der börsengehandelte Fonds zeichnet sich durch Unternehmen aus, die für disruptive Innovationen relevant sind, wie ARK Invest informiert. Zu den grössten Positionen des ETFs zählen Anteile des Molekulardiagnostikunternehmens EXACT Sciences, des Videokonferenzanbieters Zoom und des E-Autobauers Tesla. Besonders zu Beginn der Corona-Pandemie konnten Woods Fonds mit starken Kursgewinnen überzeugen, in den letzten Monaten ging es jedoch wieder deutlich abwärts.

Weitere NVIDIA-Aktien ausgemistet

Am 9. Januar verkaufte Wood schliesslich weitere NVIDIA-Anteile aus dem ARK Innovation ETF. Diesmal standen 4'036 weitere Aktien des Chipentwicklers auf dem Verkaufszettel der Investorin. Damit hält die Gesellschaft im ARKK derzeit nur noch 125 Titel des Unternehmens mit Sitz im kalifornischen Santa Clara. Die Position befindet sich seitdem nach Wert gewichtet auf Platz 30 aller im ETF enthaltenen Aktien - von insgesamt 31.

Tesla-Position aufgestockt

Mit dem Verkauf der NVIDIA-Anteile stockte Wood gleichzeitig ihre Beteiligung am Musk-Konzern Tesla auf. Damit lässt sich die ARK-Chefin offenbar nicht von den jüngsten Kursverlusten der NASDAQ-Grösse beirren, die unter anderem auf enttäuschende Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr 2022 und das vierte Quartal sowie das Chaos um die Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter durch Tesla-CEO Elon Musk zurückzuführen sind, im Rahmen derer sich der Konzernleiter von einigen Anteilen des E-Autobauers getrennt hat, um die Finanzierung des Dienstes zu stemmen.

Redaktion finanzen.ch