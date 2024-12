BYD: Auslieferungsziel für 2024 könnte übertroffen werden - ambitionierte Ziele für 2025

• BYD hat bis November 2024 bereits 3,7 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert• Mehr als 500'000 verkaufte Fahrzeuge in einem Monat• Konkurrenten wie Ford und Honda unter Druck

Rekordzahlen: November als Meilenstein

Mit über 500'000 verkauften Fahrzeugen allein im November konnte BYD einen neuen Höchstwert erreichen. Insgesamt summieren sich die Verkäufe in den ersten elf Monaten des Jahres auf 3,7 Millionen Fahrzeuge. Damit ist BYD nahe dem gesetzten Ziel von vier Millionen verkauften Einheiten, wie Reuters erklärt.

Plug-in-Hybride bleiben Erfolgsfaktor

Ein grosser Teil des Erfolges von BYD ist auf die boomende Nachfrage nach Plug-in-Hybridfahrzeugen zurückzuführen. Diese bieten für viele Kunden den idealen Kompromiss zwischen Elektro- und Verbrennungstechnologie und sind vor allem in Märkten beliebt, in denen die Ladeinfrastruktur noch nicht vollständig ausgebaut ist. Laut Fortune hat BYD allein in den ersten elf Monaten des Jahres fast 2,2 Millionen Plug-in-Hybride verkauft - ein Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit diesem Fokus auf erschwingliche und alltagstaugliche Elektromobilität erreicht das Unternehmen eine breite Zielgruppe und festigt seine Position als Marktführer in diesem Segment.

Ford und Honda im Rückspiegel

BYD ist nicht nur in China ein dominanter Akteur, sondern setzt auch international Massstäbe. Konkurrenten wie Ford und Honda geraten zunehmend unter Druck. Ford verkaufte laut Teslarati bis Ende des dritten Quartals 2024 etwa 3,3 Millionen Fahrzeuge und könnte das Jahr mit rund 4,3 Millionen Einheiten abschliessen. Honda hat bis Oktober 3,1 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Ambitionierte Ziele für 2025

Für die Zukunft hat BYD ehrgeizige Pläne. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2025 zwischen fünf und sechs Millionen Fahrzeuge verkaufen könnte. Dies wäre ein weiterer deutlicher Sprung, der die Vormachtstellung des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität weiter ausbauen würde. Neben einer stärkeren internationalen Präsenz plant BYD auch, die Modellpalette zu erweitern und neue Märkte zu erschliessen, wie Reuters berichtet.

