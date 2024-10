Bossard Aktie News: Bossard wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 229,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'118 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 229,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 230,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'064 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 5,02 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 173,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 32,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,07 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Bossard am 26.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Bossard möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 10,13 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch