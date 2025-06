Börse Wien in Rot: ATX Prime am Mittag schwächer

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.51 Prozent schwächer bei 2’208.96 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’220.37 Zählern und damit 0.004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’220.29 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2’225.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’206.37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, den Wert von 2’219.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’097.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1’809.03 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20.98 Prozent nach oben. Bei 2’245.18 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’745.07 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 2.91 Prozent auf 21.20 EUR), STRABAG SE (+ 2.18 Prozent auf 79.80 EUR), Rosenbauer (+ 1.83 Prozent auf 44.50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.82 Prozent auf 6.70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.06 Prozent auf 11.42 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-4.96 Prozent auf 0.54 EUR), Wienerberger (-2.35 Prozent auf 31.58 EUR), BAWAG (-1.86 Prozent auf 105.70 EUR), ZUMTOBEL (-1.84 Prozent auf 4.80 EUR) und CPI Europe (-1.43 Prozent auf 18.61 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 79’175 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 27.945 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

