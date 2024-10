SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich leicht tiefer .

Der SMI gibt kurz nach Handelsbeginn marginal nach.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der etwas schwächeren Tendenz an.

An der Schweizer Börse und auch international läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Nachbörslich legte die Google-Mutter Alphabet als erste der grossen Tech-Konzerne starke Zahlen vor. Hierzulande liegt der Fokus auf den Zahlen der Grossbank UBS sowie dem Generikahersteller Sandoz.

Auch international ist der Kalender mehr als gut gefüllt. Von den "Magnificent 7", also den grossen US-Techwerten, stehen mit Microsoft und der Facebook-Mutter Meta nach Alphabet zwei weitere Namen auf der Liste. Aber auch weitere bekannte Namen wie eBay, Booking oder Starbucks berichten über ihre Geschäftsentwicklung. Grundsätzlich wichtiger dürften dabei aber die Ausblicke sein. Zudem herrscht vor dem US-Arbeitsmarktbericht bereits eine gewisse Spannung. Einen ersten Fingerzeig sollten die heutigen ADP-Beschäftigungsdaten bieten. Über allem schwebt die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer.

Der DAX startet 0,38 Prozent im Minus bei 19'403,43 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zur Wochenmitte weiter skeptisch. Zu viele Unsicherheitskomponenten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, weitere Quartalszahlen grosser Tech-Konzerne sowie bevorstehende Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus dem Techsektor: So kamen die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gut an. Der Chipkonzern AMD indes enttäuschte. Wichtige Daten kommen am Mittwochnachmittag aus Deutschland, wenn Verbraucherpreise auf der Agenda stehen. Auch der Zollstreit zwischen der EU und China lässt die Anleger nicht kalt. "Eine Zoll-Spirale könnte die Börsen empfindlich treffen", schreibt Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 42'233,05 Punkten. Er hatte die Sitzung bereits tiefer eröffnet und war auch im Handelsverlauf grösstenteils auf negativem Terrain geblieben.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging hingegen bei 18'712,75 Zählern um 0,78 Prozent höher aus der Sitzung. Er war knapp über der Nullinie gestartet und konnte den anfänglichen Mini-Gewinn im Verlauf stetig ausbauen.

In Erwartung wichtiger Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten dominierte am Dienstag vor allem an der Tech-Börse NASDAQ der Optimismus. Vor allem die Zahlen der grossen Technologie-Konzerne, die im Wochenverlauf anstehen, könnten den Markt bewegen. Den Auftakt machen nach der Schlussglocke die Google-Mutter Alphabet und Advanced Micro Devices (AMD). Im weiteren Verlauf der Woche folgen unter anderem Apple, Microsoft, Meta, eBay und Amazon. Das Interesse dürfte dabei vor allem auf Aussagen zur Künstlichen Intelligenz (KI) liegen - der jüngste Haupttreiber für den US-Aktienmarkt.

Douglas Anmuth von JPMorgan äusserte sich erst kürzlich optimistisch zur Berichtssaison der US-Internetbranche. Er setze weiter auf Grössen mit starkem Langfristpotenzial wie Amazon, Meta und Alphabet, wobei es bei diesen "Big 3" einmal mehr darauf ankomme, erste Erträge ihrer KI-Investitionen herauszustreichen sowie den Pfad für die dadurch zusätzlich erwarteten Umsatzbeiträge von 2025 an.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es im Dienstagshandel mehrheitlich abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell 1,00 Prozent auf 39'293,59 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,12 Prozent auf 3'249,53 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong fällt unterdessen 1,95 auf 20'296,99 Stellen.

