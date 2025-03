Trumps Autozölle im Fokus: SMI & DAX tiefrot -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel schwächer.

Der SMI verlor zur Eröffnung 1,15 Prozent auf 12'804,33 Punkte und macht auch Anschliessend weitere Verluste.

Die SPI und SLI bewegen sich ebenfalls klar auf rotem Terrain, nachdem sie die Sitzung 0,65 Prozent leichter bei 17'048,87 Zählern bzw. 1,11 Prozent schwächer bei 2'075,34 Einheiten gestartet sind.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Die US-Zollpolitik bleibe das bestimmende Thema an den Aktienbörsen, heisst es von Händlern. Diese hat denn auch für negative Vorgaben aus den USA und Japan gesorgt. "Die Richtung für heute ist vorgegeben", meinte ein Händler. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union sowie die Konjunktur- und Inflationssorgen weiter angeheizt. Die hohen Zölle sollen bald in Kraft treten. Die Erwartung der neuen Zölle hatte am späten Mittwochabend die US-Akten unter Druck gesetzt.

In den USA mehren sich seit einiger Zeit wegen der Zollpolitik die Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung. Die Befürchtungen werden dabei von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt haben, genährt. Dazu zählen laut LBBW diverse Konsumentenindikatoren und regionale Fed-Umfragen. Damit dürften auch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten den Markt beeinflussen. Veröffentlicht werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. "Bislang zeigt sich der Arbeitsmarkt noch solide", sagte ein Händler. Hierzulande könnten zudem auch Dividendenabgänge den Leitindex SMI belasten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer leichteren Tendenz.

Der DAX hat die Donnerstagssitzung 1,16 Prozent im Minus bei 22'574,46 Zählern begonnen und verliert auch anschliessend an Boden.

Nach einem schwachen Mittwoch macht der DAX weitere Verluste. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte an und verschärfte damit den Handelsstreit auch mit der Europäischen Union. Die Zölle gelten für alle importierten Autos - von Kleinwagen über Limousinen und SUV bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Der Importzoll wird auch bei zentralen Autoteilen fällig. Die hohen Zölle sollen am 3. April in Kraft treten.

WALL STREET

Die US-Börsen verzeichneten zur Wochenmitte Abgaben.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 42'454,79 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite sackte unterdessen 2,04 Prozent auf 17'899,01 Punkte ab.

Die Unsicherheit über die Zollpolitik der US-Regierung und die Auswirkungen auf den globalen Handel sorgten weiter für Zurückhaltung. Investoren hätten immer noch keine eindeutige Vorstellung davon, wie die geplanten Zölle aussähen, die in der kommenden Woche eingeführt werden sollen, heisst es. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag ausserdem für weitere Verwirrung gesorgt, als er sagte, er "könnte vielen Ländern Erleichterungen gewähren", was darauf hindeutet, dass einige Handelspartner der USA wahrscheinlich von den Massnahmen ausgenommen werden.

"Der sogenannte 'Befreiungstag' könnte nur der Anfang sein", sagt Pepperstone-Stratege Michael Brown. "Wie schon seit einiger Zeit ist es die mit der Politikgestaltung verbundene Unsicherheit und nicht die eigentliche Politik selbst, die solche Unsicherheit bei den Marktteilnehmern verursacht."

ASIEN

Die Börsen in Asien tendierten in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 0,60 Prozent auf 37'799,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite daneben schlussendlich 0,15 Prozent höher bei 3'373,75 Zählern.

In Hongkong ging es ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng gewann schliesslich 0,41 Prozent auf 23'578,80 Einheiten.

Uneinheitlich tendierten die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag. Die von US-Präsident Donald Trump am Vortag angekündigten Strafzölle von 25 Prozent auf Autos belasteten vor allem die Aktien japanischer und südkoreanischer Hersteller, was die Leitindizes in Tokio und Seoul in negatives Terrain drückte. Die chinesischen Börsen zeigten sich derweil mit Aufschlägen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires