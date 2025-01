SMI etwas schwächer erwartet -- DAX vor unbewegtem Start -- Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start in den Donnerstag nur wenig verändert erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich minimale 0,09 Prozent schwächer bei 12'197,27 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften nur marginal tiefer starten.

"Bei aller Unsicherheit, die bezüglich der 'America First'-Agenda des neuen US-Präsidenten besteht, an der Entwicklung der Aktienindizes ist diese bislang nicht wirklich abzulesen", so CMC. Solange Zeitpunkt und das Ausmass der Massnahmen ungewiss blieben, wollten sich die Anleger scheinbar noch nicht wirklich intensiv mit diesen Themen beschäftigen.

Weiterhin gelten die europäischen Aktienmärkte als nicht teuer bewertet. Wie die letzte Fondsmanager-Umfrage der Bank of Amerika ergeben hat, haben dies auch die dort befragten erkannt und zugekauft. Von Seiten der Notenbanker dürfte es nun etwas stiller werden, auf Grund der Zinsentscheidung der EZB in einer Woche startet nun die "Blackout Period".

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Donnerstag nach einem wenig bewegten Start aus.

Der DAXzeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise unbewegt bei 21'260,40 Punkten.

Nachdem der Dax am Vortag seinen Rekord auf fast 21'331 Punkte nach oben geschraubt hat, dürfte ihm zunächst keine Bestmarke gelingen. Erste Anzeichen von Schwäche gibt es aber auch nicht. Nach Gewinnmitnahmen sieht es nicht aus, denn auch die US-Börsen bestätigten am Vorabend ihre Aufwärtsdynamik, die vor allem an der NASDAQ anhielt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke fester und bewegte sich auch im Anschluss auf grünem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 0,3 Prozent stärker bei 44'156,73 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil höher und konnte seine Gewinne im Verlauf noch etwas weiter ausbauen. Sein Schlussstand: 20'009,34 Zähler (+1,28 Prozent).

Auftrieb ka einmal mehr durch Fantasien rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), denn ChatGPT-Entwickler OpenAI und grosse Technologie-Partner wollen enorme Summen in neue KI-Rechenzentren stecken. Zudem überzeugte der Streamingdienst Netflix und auch eine Reihe weiterer US-Konzerne mit starken Quartalsbilanzen.

Künftige KI-Rechenzentren betreffend, sollen zunächst 100 Milliarden Dollar (96 Mrd Euro) in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. Wie Präsident Donald Trump bekannt gab, soll das Projekt 100'000 Jobs in den USA schaffen. Insgesamt will OpenAI zusammen mit Partnern wie Oracle und der japanischen SoftBank zusammenarbeiten und gemeinsam 500 Milliarden Dollar in diesem Bereich investieren.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zuschlägen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 6:55 Uhr MEZ 0,83 Prozent auf 39'976,15 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,78 Prozent höher bei 3'238,79 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,15 Prozent tiefer bei 19'748,78 Punkten.

Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu. Ein Unterstützungssignal aus Peking sorgt für leichten Auftrieb. Die Politik hält staatliche Versicherer an, Kapital an den Aktienmarkt zu leiten. Im Rahmen eines Pilotprogramms sollen vor dem chinesischen Neujahrsfest in der nächsten Woche rund 50 Milliarden Yuan investiert werden - umgerechnet knapp 7 Milliarden Euro.

Nach oben geht es auch in Tokio. Rückenwind kommt von der Währungsseite. Der Yen liegt deutlich niedriger als zur gleichen Vortageszeit, was Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis verbilligt und zugleich im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne erhöht. Dazu passend sind die japanischen Exporte im Dezember besser als erwartet ausgefallen.

Thema an allen Märkten sind weiterhin die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Zölle. "Die Handelsaussichten sind mit Risiken behaftet", sagt Jeemin Bang, Wirtschaftsexperte bei Moody's Analytics. "Die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident deutet auf eine potenziell schwierige Zeit hin, in der die Möglichkeit erhöhter US-Zölle und erneuter Handelsspannungen zwischen den USA und China den reibungslosen Warenfluss und das Funktionieren der Lieferketten stören könnten". Allerdings gibt es auch optimistische Stimmen, wonach noch Handelsabkommen geschlossen werden können, bevor eine Eskalation der Strafzölle die Weltwirtschaft erheblich beeinträchtigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires