SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte nach oben gehen.

Der SMI notiert vorbörslich zeitweise 0,50 Prozent stärker bei 12'172,18 Zählern.

Auch den Nebenwerteindizes SPI und SLI stehen vor einem höheren Start.

Mit einem freundlichen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Die Entspannung an den US-Börsen vom Vorabend dürfte sich auch hierzulande fortsetzen. Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump war es zu keinen sofortigen Strafzöllen gekommen, was für Erleichterung sorgte. Dies deute eine gewisse Verhandelbarkeit des Themas an, heisst es. Für gute Laune im Technologiesektor sorgte indes Trumps Ankündigung, mit dem "Stargate"-Projekt rund 100 Milliarden Dollar in den Ausbau von Datenzentren zu pumpen. Dies gab den Aktien der Technologiebranche an der Wall Street einen erneuten Schub nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch in Grün erwartet.

Der DAX klettert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,48 Prozent in die Höhe auf 21'142,64 Punkte.

Nach einem Tag Pause dürfte der Dax am Mittwoch seine Rekordjagd wieder aufnehmen und womöglich eine neue Bestmarke erreichen, denn die alte vom Montag liegt bei knapp 21'055 Punkten. Der Dow Jones Industrial hatte in New York seine Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies bringt dem Dax nun eine positive Vorgabe. Am Vortag war der Dax an dieser knapp gescheitert. Dreh- und Angelpunkt bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte. Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings gehen die Experten der Bank davon aus, dass mittelfristig drastische Massnahmen zu erwarten sind. Eine Überprüfung der Aussenhandelspolitik solle bis April die notwendige Grundlage dafür schaffen.

WALL STREET

Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende wiesen die US-Börsen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones gewann 1,24 Prozent und ging bei 44'026,30 Zählern aus dem Handel.

Auch Techwerteanleger waren in Kauflaune und schoben den NASDAQ Composite um 0,64 Prozent auf 19'756,78 Punkte an.

Am Montag waren die Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben. Es war zugleich der Tag, an dem der Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsident vereidigt wurde.

Die Experten der ING Bank rechnen durch eine neue Abschottung mit "grossen Veränderungen" im Aussenhandel der USA, auch wenn es am ersten Tag seiner Präsidentschaft noch keine konkreten Zollankündigungen gegeben habe. Neben China stünden aber offensichtlich zunächst Kanada und Mexiko im Fokus. Für Produkte aus letzteren Nachbarländern plant Trump die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 7:00 Uhr MEZ 1,61 Prozent auf 39'655,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 1,20 Prozent tiefer bei 3'203,86 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,62 Prozent tiefer bei 19'780,16 Punkten.

Nur der japanische Aktienmarkt kann sich an den positiven Vorgaben der Wall Street orientieren. Der Stimmung zuträglich ist ausserdem, dass der US-Streamingriese Netflix Geschäftszahlen vorgelegt hat, die nachbörslich sehr gut ankamen angesichts eines Kurssprungs um 14 Prozent.

Dass Trump offenbar ab dem 1. Februar nun doch über neue Zölle gegen China nachdenkt, und zwar in Höhe von 10 Prozent, belastet zunächst nicht. Im Handel ist von einem Zeichen des guten Willens die Rede, dass die Zölle nicht umgehend verhängt wurden und Trump Bereitschaft bekundet hat, China später in diesem Jahr zu besuchen. Dazu wird das Telefonat vom Wochenende mit Chinas Präsident Xi als guter Start der Beziehungen in Trumps zweiter Amtszeit gewertet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires