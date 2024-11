Nach NVIDIA-Zahlen: Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts.

Nach einem positiven Start fiel der SMI im weiteren Verlauf an die Nulllinie zurück und schloss nahezu unverändert (-0,02 Prozent) bei 11'539,64 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben im Verlauf ihre Gewinne wieder ab. Sie beendeten den Handelstag stabil bei 15'373,02 Punkten (-0,01 Prozent) bzw. bei 1'903,08 Einheiten (+0,05 Prozent).

Neu aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation im Ukraine-Krieg hatten nur kurzzeitig für eine gewisse Nervosität am Markt gesorgt. Allerdings hatte bereits die Wall Street die Nachrichten über die US-Erlaubnis für den Einsatz von weitreichenden Waffen durch die Ukraine und Russlands mögliche Reaktion recht schnell als "Säbelrasseln" verdaut.

Auf das wichtigste Tagesereignis müssen Anleger allerdings bis zum späten Abend warten. Denn der Tech-Gigant NVIDIA legt seine Quartalszahlen vor. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Und mittlerweile sind laut Händlern die Investoren nicht mehr so einfach zufrieden zu stellen - da müssten die Zahlen schon deutlich die Erwartungen schlagen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch in Rot.

Nach einem freundlichen Handelsauftakt drehte der DAX im weiteren Verlauf ins Minus und ging 0,29 Prozent tiefer bei 19'004,78 Einheiten in den Feierabend.

Mit 18'812 Punkten war der DAX schon tags zuvor angesichts hoher geopolitischer Risiken zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesunken. Auch die 100-Tage-Linie bei 18'839 Punkten war damit verletzt worden. Mit der Erholung der US-Technologiewerte hatten sich anschliessend aber auch die DAX-Verluste deutlich verringert.

Die Indizes hätten sich am Vortag im späten Handel von ihren Tagestiefs erholt, der Rücksetzer sei aber wohl nicht von strategischen Investoren genutzt worden, die längerfristig ausgerichtete Positionen aufbauen, schrieben laut awp die Experten von Index Radar. "Vielmehr dürften kurzfristig orientierte Akteure eingestiegen sein, die gezielt auf eine Gegenbewegung setzen und bei einer ausbleibenden Erholung schnell wieder verkaufen."

Mit Spannung erwartet wird nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von NVIDIA, des teuersten Unternehmens der Welt.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 43'408,47 Punkten.

Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite um 0,11 Prozent auf 18'966,14 Zähler nach.

Die Anleger warteten als letzten Höhepunkte der Berichtssaison mit Spannung auf die Quartalsergebnisse von NVIDIA nach US-Börsenschluss, erklärten die Investmentstrategen der Schweizer Grossbank UBS. Sie selbst seien angesichts der bereits vorgelegten Quartalszahlen von Mega-Techkonzernen zuversichtlich, was die Wachstumsstory für Künstliche Intelligenz (KI) angehe.

Die Aktien von NVIDIA hatten am 8. November mit knapp unter 150 US-Dollar eine neue Bestmarke erreicht. Am Markt wird laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners erwartet, "dass der Chiphersteller seinen Quartalsgewinn zum neunten Mal in Serie gesteigert hat. Damit würde NVIDIA ein Stück weiter in seine hohe Bewertung hineinwachsen". Eine Enttäuschung dagegen könnte erheblich Druck auf die Börsen bringen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 38.086,30 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,16 Prozent auf 3.373,37 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong fällt zwischenzeitlich um 0,25 Prozent auf 19.656,57 Stellen (MEZ: 07:10).

An den ostasiatischen Börsen tut sich am Donnerstag nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts NVIDIA insgesamt wenig. Laut Marktteilnehmern sorgen die Unsicherheit über die Entwicklung des Ukraine-Kriegs und des Tempos der Zinssenkungen in den USA für Verkaufsneigung. Man folge der Entwicklung der Futures auf die US-Aktienindizes, so ein Teilnehmer in Hongkong.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires