Nach Trumps Amtseinführung: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es zum Start in die neue Handelswoche aufwärts.

Der SMI zog nach einem stabilen Start an und ging letztlich 0,39 Prozent höher bei 12'037,22 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zogen nach einer stabilen Eröffnung an und schlossen mit Zugewinnen von 0,25 Prozent bei 16'023,71 Einheiten bzw. 0,52 Prozent bei 1'996,39 Zählern.

Grund für die Kursgewinne waren Spekulationen, dass der künftige US-Präsident Donald Trump keine Eile mit der Änderung der Handelspolitik hat und es wohl keine schnellen Zollerhöhungen geben dürfte. Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" soll Donald Trump ein Memorandum veröffentlichen, in dem die US-Bundesbehörden aufgefordert würden, die Handelspolitik und die Handelsbeziehungen der USA mit China und seinen kontinentalen Nachbarn zu untersuchen. Daher dürfte das künftige Staatsoberhaupt auf die Einführung neuer Zölle ab dem ersten Tag seiner Amtszeit verzichten. Der Markt war ursprünglich davon ausgegangen, dass Trump bereits am heutigen Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Waren aus Mexiko und Kanada einführen könnte. Auch China wurde bekanntlich mit einer Erhöhung der Zölle bedroht.

Das Hauptthema an den Märkten war die Amtseinführung Donald Trumps. Am Abend nach dem hiesigen Börsenschluss wird er offiziell das Amt antreten. Derweil bleiben die US-Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ging am Montag weiter auf Rekordjagd.

Der DAX war kaum verändert gestartet, konnte im weiteren Verlauf jedoch erstmals vorübergehend die 21'000-Punkte-Marke knacken und damit ein neues Rekordhoch erreichen. Letztlich beendete der deutsche Leitindex den Handelstag 0,42 Prozent im Plus bei 20'990,31 Punkten.

Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt wurde am Montag durch einen Bericht des "Wall Street Journal" ausgelöst, wonach Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung keine neuen Importzölle verhängen wolle. Stattdessen plane der neue US-Präsident, die Behörden anzuweisen, die Handelsbeziehungen zu China sowie zu den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu überprüfen.

Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden. In den USA sind derweil die Börsen wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen. "Die Amtseinführung von Präsident Trump ist ein kritischer Moment für Europa", schrieb Mathieu Savary von BCA Research. Denn Europa wäre von einem etwaigen Handelskrieg schwer betroffen. "Allerdings ist die Unsicherheit der eigentliche Schmerzfaktor", so der Marktstratege. Sollten Europa und die USA eine Grundlage für einen für beide Seiten akzeptablen "Deal" finden, dürfte diese Unsicherheit wieder schwinden.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt wurde an den US-Aktienbörsen nicht gehandelt.

Wegen eines Feiertages (Martin Luther King Jr. Day) ruhte der Montagshandel in den USA. Die Aufmerksamkeit richtete sich derweil auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am Montag in sein Amt eingeführt wurde und bereits im Vorfeld angekündigt hatte, direkt am ersten Tag mehrere Dekrete unterzeichnen zu wollen.

Zuletzt hatte sich die Wall Street am Freitag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der Dow Jones beendete den Freitagshandel 0,78 Prozent höher bei 43'487,83 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 19'630,20 Zählern (+1,51 Prozent).

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Aufschlägen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 7:00 Uhr MEZ 0,09 Prozent auf 38'937,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,07 Prozent im Minus bei 3'242,08 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,94 Prozent höher bei 20'113,07 Punkten.

An den Aktienmärkten in Ostasien geht es am Dienstag überwiegend leicht nach oben mit den Kursen. In Tokio bremst der festere Yen. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein.

Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag brachte aus Marktsicht eher einen leicht positiven Impuls, nachdem sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausgelassen hatte. Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle aber nur von kurzer Dauer sein, warnen die Analysten von Nomura. Die Märkte neigten nämlich zu negativen Kurzschlussreaktionen, wenn Zölle angedroht würden. Die derzeitige politische Unsicherheit sei zu gross, so die Analysten, die weiterhin zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien aus Asien (ohne Japan) tendieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires