Zum Wochenschluss: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag tiefer.

Der SMI begann den Handel 0,32 Prozent im Minus bei 11'666,68 Zählern. Im weiteren Verlauf baut er seine Verluste aus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notieren ebenfalls in Rot. Zuvor starteten sie 0,30 Prozent tiefer bei 15'537,34 Punkten respektive 0,34 Prozent im Minus bei 1'918,04 Einheiten.

Die US-Vorgaben seien eher belastend, nachdem Aussagen von Fed-Präsident Powell enttäuscht hatten. Powell thematisierte die starke US-Wirtschaft und betonte, die Fed habe daher keine Eile bei künftigen Zinssenkungen. Positive Nachrichten für Europa kommen aus China: Dort zeigen sich bereits erste "mentale" Erfolge der angekündigten Stimuli durch die Regierung. Sie verbesserte damit gleich die Kauflaune der Bürger; der Umsatz im Einzelhandel überraschte sehr positiv mit einem Plus von 4,8 Prozent im Oktober zum Vorjahr. Erwartet waren nur 3,7 Prozent. Die Industrieproduktion wuchs derweil im Oktober langsamer als im Vormonat und verfehlte die Erwartung der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte. In Europa noch stärker im Fokus steht die Herbstprognose der EU-Kommission für die Wirtschaft in der Eurozone. Händler erwarten hier eine Prognosesenkung, vor allem wegen der dramatisch schlechten Lage in Deutschland. "Das dürfte allerdings positiv interpretiert werden als sicheres Zeichen für die EZB-Zinssenkung im Dezember", kommentierte ein Händler. Der kleine Verfalltag der November-Optionen an den Terminmärkten wird als nicht kursbewegend eingestuft. Für diesen Termin seien die ausstehenden Volumina zu gering.

DEUTSCHLAND

Nach einer bislang volatilen Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag schwächer.

Der DAX eröffnete 0,66 Prozent im Minus bei 19'135,64 Punkten und bewegt sich auch anschliessend auf rotem Terrain.

Letztlich hat der DAX im Wochenverlauf noch keine klare Richtung gefunden, Gewinntage wechselten sich mit Verlusttagen ab. Am US-Aktienmarkt scheint die Luft nach der durch den Wahlsieg von Donald Trump ausgelösten Rally erst einmal raus zu sein. "Wir sehen hier aktuell ein Durchatmen und erste Gewinnmitnahmen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Die Börsen an der Wall Street präsentierten sich am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones rutschte um 0,47 Prozent auf 43'750,86 Punkte ab.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,64 Prozent tiefer bei 19'107,65 Indexpunkten.

An den US-Börsen schien die Luft erst einmal raus zu sein. Wie schon zur Wochenmitte gaben die Märkte etwas nach. Die Erzeugerpreise für Oktober, die wie prognostiziert ausgefallen und im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen sind, nahmen kaum Einfluss auf die Marktstimmung. Entsprechend werden keine nennenswerten Änderungen bei den Zinserwartungenerwartet. Auch die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, die etwas stärker als erwartet ausfielen, gaben keine grossen Impulse. Die bedeutenderen Verbraucherpreise wurden bereits am Mittwoch veröffentlicht und entsprachen ebenfalls weitgehend den Erwartungen.

Zusätzlich wurde vermehrt spekuliert, wie sich die Preise unter der künftigen Wirtschaftspolitik von Donald Trump entwickeln könnten, die im Januar mit seiner zweiten Amtszeit beginnt. Experten gehen davon aus, dass Trumps protektionistische Wirtschaftspolitik in Kombination mit Steuersenkungen preistreibend wirken könnte. Am Anleihemarkt zeigte sich eine seitwärts gerichtete Tendenz.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag uneins.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,28 Prozent auf 38'642,91 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schlussendlich 1,45 Prozent tiefer bei 3'330,73 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zwischenzeitlich 0,06 Prozent auf 19'447,67 Stellen.

Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung der Fed im Dezember einen Dämpfer verpasst hat. Nach Aussage Powells kann sich die Fed angesichts der Anzeichen für eine robuste US-Konjunktur Zeit nehmen, über das weitere Tempo ihrer Zinssenkungen zu entscheiden. Daneben müssen die Anleger eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China und Japan verarbeiten.

Ein Lichtblick gab es bei den Einzelhandelsumsätzen. Diese stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 4,8 Prozent. Im September hatte der Anstieg noch bei 3,2 Prozent gelegen, während Ökonomen nur ein Wachstum von 3,7 Prozent erwartet hatten.

In der zurückliegenden Wochen hatten Sorgen vor einer Verschlechterung der Handelsbeziehungen zu den USA, nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten, das Sentiment eingetrübt. Auch die anhaltende Unzufriedenheit mit den bisherigen Massnahmen Pekings zur Stützung der Wirtschaftsentwicklung dämpfte die Stimmung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires