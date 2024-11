SMI in Rot -- DAX höher -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Minus.

Der SMI begann den Handel 0,34 Prozent tiefer bei 11'672,78 Zählern und bewegt sich auch anschliessend auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentieren sich mit Verlusten. Zuvor eröffneten sie 0,27 Prozent im Minus bei 15'555,41 Punkten respektive 0,31 Prozent tiefer bei 1'921,36 Einheiten.

Das Geschehen an der Börse ist weiter geprägt von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit einer neuen US-Regierung unter Donald Trump ab Januar. Insbesondere die Ankündigung von zusätzlichen Zöllen auf Importe könnte die hiesigen Unternehmen empfindlich treffen. In dem Umfeld kommt es verstärkt zu Umschichtungen raus aus europäischen Aktien und rein in US-amerikanische. Im Fokus dürfte am Berichtstag aber ein letztes Aufbäumen der Berichtssaison stehen mit einer Flut von Unternehmenszahlen. An Konjunkturdaten steht die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Nachmittag an. Die am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreise fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne.

Der DAX eröffnete 0,36 Prozent im Plus bei 19'072,19 Punkten und baut seine Zuschläge im weiteren Verlauf aus.

Die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei etwas über 18'700 Zählern rückt als nächste Unterstützung in den Blick. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten entwickeln sich die Börsen in den USA und Europa in unterschiedliche Richtungen. In New York sind die Indizes stark gestiegen, weil die unter Trump erwarteten Deregulierungen und Steuersenkungen zunächst die Wirtschaft antreiben könnten, während man hierzulande durch die Politik von Trump Schäden für die Wirtschaft befürchtet, etwa durch Zölle.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch unentschlossen.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 43'958,44 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,26 Prozent tiefer bei 19'230,74 Zählern.

Die US-Verbraucherpreise sind exakt wie vorausgesagt ausgefallen, eine befürchtete negative Überraschung bei der Teuerung ist damit ausgeblieben. Zwar ist die Jahresteuerung oberhalb des Fed-Ziel ausgefallen, dies war aber so erwartet worden. Im Handel verfestigte sich nun die Annahme einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember, nachdem es hier im Vorfeld Zweifel gegeben hatte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag in Rot.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,48 Prozent auf 38'535,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schlussendlich 1,73 Prozent tiefer bei 3'415,32 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt zwischenzeitlich 1,98 Prozent auf 19'431,08 Stellen ab.

Während auf den chinesischen Börsen nach wie vor die Unzufriedenheit mit den bisherigen Massnahmen Pekings zur Stützung der heimischen Wirtschaft und die Sorge um eine mögliche Verschlechterung der Handelsbeziehungen mit den USA lasten, lindert in Tokio der schwächere Yen den Verkaufsdruck.

Insgesamt dämpfen die US-Inflationsdaten vom Vortag die Stimmung. Die Gesamtrate der Verbraucherpreise war im Oktober stärker gestiegen als im September. Zwar sind sich Marktteilnehmer weitgehend einig, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember abermals um 25 Basispunkte senken wird, doch werden weitere Zinssenkungen danach immer häufiger in Frage gestellt. Denn am Markt geht man davon aus, dass unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump die Inflation wieder anziehen wird. Das dürfte den Spielraum der Federal Reserve für weitere geldpolitische Lockerungen beschränken.

Mit der Auswahl der Mitglieder seines Kabinetts verstärkt Trump Befürchtungen, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires