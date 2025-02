SMI vorbörslich im Plus -- DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten am Mittwoch letztlich 0,15 Prozent höher bei 16'877,43 Punkten respektive marginale 0,02 Prozent im Plus bei 2'088,83 Einheiten.

Damit hält der Aufwärtstrend seit Jahresanfang an und das bisherige Rekordhoch von Anfang Januar 2022 bei 12'997 Punkten rückt immer näher. Ein Grund dafür ist die Hoffnung auf eine Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Nach einem Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Führen Vladimir Putin äusserten beide die Hoffnung auf eine friedliche Lösung.

Möglicherweise sei der Optimismus aber doch noch etwas verfrüht, meinte ein Händler. "Der Teufel steckt bekanntlich im Detail." Zudem hielten die Sorgen um einen globalen Handelsstreit an. Dies könnte laut Händlern die aufkommende "Friedenseuphorie" noch etwas dämpfen. Derweil dürfte der hiesige Markt von Unternehmensseite positiv beeinflusst werden. Denn der Nahrungsmittelriese Nestlé hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Dies könnte wegen der hohen Gewichtung von Nestlé den Gesamtmarkt stützen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag zulegen.

Der DAX notiert vorbörslich klar in der Gewinnzone.

Die Aussicht auf Ukraine-Verhandlungen dürfte in der Rekordrally des DAX am Donnerstag zunächst einen Turbo zünden. US-Präsident Donald Trump hatte mit Kremlchef Putin telefoniert und Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vereinbart. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus.

WALL STREET Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel uneins.

Der Dow Jones schloss bei 44'368,56 Punkten um 0,50 Prozent tiefer. Er war bereits im Minus an den Start gegangen und blieb auch im Handelsverlauf konsequent in der Verlustzone.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging um minimale 0,03 Prozent höher bei 19'649,95 Zählern aus der Sitzung. Auch er hatte den Handel klar rot begonnen, die Verluste im Anschluss jedoch abbauen können. Zeitweise waren im Handelsverlauf sogar etwas deutlichere Gewinne zu sehen.

Ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise hat die Wall Street zur Wochenmitte etwas belastet. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Energie und Nahrungsmittel war ebenfalls höher als erwartet. Die Verbraucherpreise sind für Anleger von erheblicher Bedeutung, weil die US-Notenbank aus ihnen Rückschlüsse für ihre weitere Zinspolitik zieht.

Am Dienstag erst hatte Fed-Chef Jerome Powell die Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen signalisiert. Die Märkte hoffen dagegen nach wie vor auf weitere Zinssenkungen in absehbarer Zeit. Doch "mit diesen Zahlen wird die US-Notenbank in ihrer Absicht bestärkt, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben. Die Zinssenkungserwartungen dürften weiter gedämpft werden", resümierten die Experten der Helaba.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag fester.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,41 Prozent auf 39'514,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,09 Prozent höher bei 3'349,30 Zählern.

In Hongkong legt der Hang Seng um 2,28 Prozent auf 22'355,74 Stellen zu.

Die Aktienmärkte bewegen sich zwischen enttäuschten Zinssenkungshoffnungen in den USA und Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine, nachdem US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin telefonierte und sich offenbar mit diesem zu Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine treffen will.

In Hongkong sorgen weiter die jüngsten staatlichen Unterstützungsmassnahmen für den kriselnden Immobilienkonzern China Vanke für Zuversicht und Kauflaune.

Die direkte Unterstützung der chinesischen Regierung für China Vanke könnte das Ende der Liquiditätskrise des Immobiliensektors bedeuten, kommentieren die Analysten von Nomura. Berichten zufolge schlägt Peking einen Plan vor, 20 Milliarden Yuan in speziellen lokalen Staatsanleihen bereitzustellen, um dem Unternehmen durch den Kauf von unverkauften Immobilien und leerstehenden Grundstücken zu helfen. Dies wäre die erste direkte Liquiditätshilfe der Regierung für ein grosses nichtstaatliches Unternehmen im Immobiliensektor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires