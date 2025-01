SMI im Minus -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen folgen schwachen US-Vorgaben

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse zum Wochenstart nach.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,55 Prozent tiefer bei 11'726,79 Punkten und bewegt sich auch anschliessend auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls schwächer. Zuvor starteten sie 0,56 Prozent tiefer bei 15'635,87 Einheiten bzw. 0,59 Prozent schwächer bei 1'938,91 Zählern in den Handel.

Marktbeobachter sind sich derzeit einig, dass der starke US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag noch nachhallt. Während der Bericht selbst die robuste Verfassung der US-Konjunktur unterstreiche, versetzten die Daten den Zinssenkungserwartungen einen weiteren Dämpfer.

"An den Terminmärkten wird nun eine weitere Zinssenkung erst für September dieses Jahres eingepreist", heisst es in einem Kommentar der Postbank. Gleichzeitig machen die Renditen am US-Anleihemarkt einen Satz nach oben. Die viel beachteten zehnjährigen US-Staatsanleihen rentierten kurzzeitig bei 4,79 Prozent und somit auf dem höchsten Niveau seit November 2023. Die schwindende Aussicht auf Leitzinssenkungen belaste nun die Aktienbörsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Montag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,28 Prozent tiefer bei 20'157,24 Punkten und weitet seine Verluste anschliessend aus.

Zuletzt hatte der designierte US-Präsident Donald Trump mit erneuten Drohgebärden in puncto hoher Einfuhrzölle für Waren aus anderen Ländern der guten Stimmung wieder einen Dämpfer verpasst, denn Inflationssorgen nahmen zu. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht und das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima vermiesten die Laune am Freitag dann weiter, denn die Sorge vor womöglich vorerst ausbleibenden weiteren Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed erhielt - wie auch durch die Zolldrohungen - neue Nahrung.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende deutliche Abschläge.

Der Dow Jones eröffnete bereits mit einem Verlust und baute diesen im weiteren Verlauf noch aus. Zum Handelsende blieb ein Abschlag von 1,63 Prozent auf 41'938,45 Punkte an der Kurstafel stehen.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte tief in rotes Terrain, nachdem er zum Start schon verloren hatte. Letztendlich verlor er 1,63 Prozent auf 19'161,63 Zähler.

Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht sorgte zum Wochenausklang an der Wall Street für kräftige Abgaben. Mit 256'000 wurden im Dezember deutlich mehr Stellen geschaffen als die erwarteten 155'000. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank auf 4,1 (November: 4,2) Prozent, während die Ökonomen eine unveränderte Quote erwartet hatten. Die US-Stundenlöhne lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Daten versetzen den Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer, denn die Fed dürfte keine Eile haben, die Zinsen rasch weiter zu senken. Händler erwarten nun eine US-Zinssenkungspause, die sich über die Sitzungen im Januar, März und Mai erstreckt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart leichter.

In Tokio pausiert der Handel feiertagsbedingt. Am Freitag notierte der Nikkei 225 letztlich 1,05 Prozent tiefer bei 39'190,40 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,51 Prozent schwächer bei 3'152,27 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil 1,26 Prozent auf 18'824,67 Einheiten ab.

Die Börsen in Ostasien folgen zum Wochenauftakt der schwachen Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Auslöser für die Abwärtstendenz in den USA war ein deutlich höher als erwartet ausgefallener Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt im Dezember, was den Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA erneut einen Dämpfer versetzte. Für das nächste Zinstreffen der US-Notenbank wurde ohnehin schon mit keiner Zinssenkung gerechnet, nun wird auch für das Treffen danach im März nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 20 Prozent erwartet.

