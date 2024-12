Stimuli-Signale in China sorgen für Kauflaune: Gewinne an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt beendete den Handel am Montag mit leichten Verlusten.

Der SMI legte zum Auftakt zu, konnte die Gewinne aber nicht dauerhaft verteidigen und gab im Verlauf nach. Schlussendlich verlor er 0,16 Prozent auf 11'761,72 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI fuhren zunächst ebenfalls Gewinne ein, notierten dann jedoch ebenso unterhalb der Nulllinie. Nach Börsenschluss zeigt das SPI-Barometer einen Verlust von 0,16 Prozent bei 15'669,16 Zählern an. Der SLI verlor letztendlich 0,14 Prozent auf 1'945,73 Einheiten.

Für den Schweizer Aktienmarkt ging es zum Start in die neue Handelswoche abwärts. Vor allem die schwächeren Schwergewichte bremsten den hiesigen Leitindex aus. Über das Wochenende ist die geopolitische Lage mit dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad in Syrien nochmals etwas unübersichtlicher geworden. Gleichzeitig bereiten koreanische Gesetzgeber einen weiteren Amtsenthebungsversuch gegen ihren Präsidenten vor und Frankreich hat nach wie vor keinen neuen Präsidentschaftskandidaten. Die Märkte erwiesen sich trotz dieser diversen Krisenherde aber als vergleichsweise robust, hiess es im Handel.

Diese und die kommende Woche sind die letzten zwei kompletten Börsenwochen in diesem unter dem Strich überraschend guten Börsenjahr 2024. In beiden Wochen gilt das Hauptaugenmerk den wichtigsten G10-Zentralbanken. An diesem Donnerstag entscheiden die SNB und die EZB über ihre Zinsen, kommende Woche dann die Fed. In alles Fällen gelten Zinssenkungen als gesetzt. Die Frage ist nur, wie gross die Schritte ausfallen werden. Bei SNB und EZB gelten 25 Basispunkte als sicher. "Hinter vorgehaltener Hand wird auf dem Parkett auch über einen grossen Schritt spekuliert", hiess es im Handel. Vor dem Fed-Entscheid kommende Woche gilt es in den kommenden Tagen, die Konsumenten- und Erzeugerpreise zu bewerten, die ebenfalls wichtig für den weiteren Pfad der US-Notenbank sind.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt wagten sich am Montag kaum aus der Deckung.

Der DAX gewann zum Auftakt auf 20.461,85 Punkte und erreichte damit einen neuen Höchststand. Im Verlauf werden die Gewinne aber wieder abgegeben und das Börsenbarometer notierte schlussendlich 0,19 Prozent tiefer bei 20'345,96 Einheiten.

Nach einer siebentägigen Kursrally und mehreren Rekorden zeigte sich der DAX zunächst auf Rekordkurs. Die Anleger liessen aber im Verlauf dennoch Vorsicht walten und warteten ab, denn mit den US-Inflationsdaten am Mittwoch und der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag stehen in dieser Woche wichtige Termine auf dem Börsenkalender. In der darauf folgenden Woche entscheidet ausserdem noch die Notenbank Fed über die Leitzinsen in den USA.

Laut Martin Utschneider, Chartexperte von Finanzethos, ist die Jahresendrally weiterhin intakt. Es gebe "immer noch keine Verkaufssignale", schrieb er. Die Markttechnik spreche mittel- bis langfristig weiterhin für eine "intakte übergeordnete Aufwärtstendenz". Portfolio-Manager Thomas Altmann ist da skeptischer. Ihm zufolge ist der DAX inzwischen "deutlich überkauft". Börsianer sicherten daher ihre Positionen zunehmend gegen Rücksetzer ab

An Asiens Börsen war der Handel durchwachsen, mit auffälligen Verlusten in Seoul. In Südkorea spitzte sich die Staatskrise weiter zu.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag in der Verlustzone.

So schloss der Dow Jones bei 44'401,93 Punkten um 0,54 Prozent tiefer. Eröffnet hatter er noch nahezu unverändert, war dann im Handelsverlauf jedoch immer weiter in die Verlustzone abgerutscht.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bei 19'736,69 Zählern um 0,62 Prozent leichter aus der Sitzung. Hier waren schon zu Handelsbeginn Minuszeichen zu sehen gewesen. Die Verluste weiteten sich dann im Handelsverlauf ebenfalls noch weiter aus.

Nach dem zuletzt starken Lauf fehlte den US-Aktienbörsen zum Wochenauftakt der Schwung. Neben einer Konsolidierung der jüngsten Rally sprachen Händler von Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten am Mittwoch. Denn die Daten liefern die letzten Hinweise auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. Dezember. Am Zinsterminmarkt wurde eine Zinssenkung um 25 Basispunkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 87 Prozent eingepreist. Dieser Wert lag einen Tick über dem des vergangenen Freitags.

Ein neuerliches Schwächesignal kam derweil aus China. Die Entwicklung der Verbraucherpreise deutete auf einen weiterhin zurückhaltenden Konsum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hin. Das Politbüro der KP will im nächsten Jahr eine proaktivere Finanzpolitik und eine moderat lockere Geldpolitik umsetzen, um die lahmende Konjunktur anzukurbeln. Kaufimpulse setzte diese Ankündigung am Aktienmarkt nicht. Der Sturz des syrischen Regimes unter Diktator Bashar al-Assad spielte am Montag keine Rolle. "Die geopolitische Lage im Nahen Osten wird in den kommenden Tagen voraussichtlich angespannt bleiben, nachdem das syrische Regime zusammengebrochen ist", hiess es von den ANZ-Analysten.

ASIEN

In Fernost legen die Börsen am Dienstag mehrheitlich zu.

In Tokio zeigen sich Gewinne: Der Leitindex Nikkei 225 legt zeitweise 0,37 Prozent auf 39'306,62 Indexpunkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach oben: Der Shanghai Composite gewann zuletzt 1,24 Prozent auf 3'444,64 Zähler.

Der Hang Seng zeigt sich daneben 0,82 Prozent höher bei 20'581,23 Zählern.

Während in China weiter die Hoffnung auf wirtschaftliche Anreize staatlicherseits für Kaufstimmung sorgt, kommt es in Seoul zu einer kräftigen Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag, zu denen es als Reaktion auf die politische Krise in Südkorea gekommen war.

Anders als in Hongkong war der Handel in Schanghai am Montag bereits beendet, als das Politbüro aggressivere Massnahmen andeutete, um die Konjunkturschwäche in China abzufedern, einschliesslich eines Versprechens, den Immobilienmarkt zu stabilisieren.

China bereite mit ziemlicher Sicherheit weitere Hilfen für die Wirtschaft vor, im Idealfall es gäbe es auch mehr Klarheit über die Einzelheiten der Unterstützungsprogramme, sagt Harry Murphy Cruise, Wirtschaftsexperte bei Moody's Analytics. Ein Grossteil der Stimulierungsmassnahmen werde wahrscheinlich dem üblichen Programm Chinas folgen, das sich auf die Finanzierung von Bau und Infrastruktur, die Unterstützung des Immobilienmarktes und industriepolitische Massnahmen für das verarbeitende Gewerbe konzentriere. "Was ich gerne sehen würde, ist mehr Unterstützung für die Haushalte", so der Ökonom.

Der neue Fokus des Politbüros auf die Stabilisierung des Aktienmarktes unterstreiche die wachsende Bedeutung des Kapitalmarktes und signalisiere wahrscheinlich, dass potenzielle Fonds zur Marktstabilisierung in der Pipeline seien, meinen derweil die Ökonomen von HSBC. Die Verlautbarung sendete ein klares Signal, dass weitere Stimulierungsmassnahmen bevorstünden - ein zeitgemässes Versprechen, weil die externen Unsicherheiten wahrscheinlich zunehmen dürften.

Die Notwendigkeit weiterer Stimuli unterstreichen Konjunkturdaten vom Tage. Sowohl die chinesischen Exporte wie auch die Importe sind im November unter den Erwartungen ausgefallen, wobei zumindest die Exporte immer noch um 6,7 Prozent höher ausfielen als im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires