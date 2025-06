BKW Aktie News: BKW am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 175,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'452 Punkten tendiert. Bei 175,70 CHF erreichte die BKW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,40 CHF. Zuletzt wechselten 21'549 BKW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 175,70 CHF erreichte der Titel am 23.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,29 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 143,30 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 18,21 Prozent sinken.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BKW am 21.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 08.09.2026 präsentieren.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,17 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

