Autoneum Aktie News: Autoneum reagiert am Montagmittag positiv

Um 12:28 Uhr ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 144,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'950 Punkten notiert. In der Spitze legte die Autoneum-Aktie bis auf 146,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 485 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,20 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 5,80 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,61 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Autoneum am 30.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,35 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

SPI aktuell: SPI zum Start leichter

SPI-Wert Autoneum-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Autoneum-Aktionäre freuen