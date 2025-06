Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag fester

Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 145,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'563 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 145,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 Autoneum-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 34,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Autoneum die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,35 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

SPI aktuell: SPI zum Start leichter