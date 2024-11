Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 104,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 15'508 Punkten steht. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 102,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'368 Autoneum-Aktien.

Bei 166,60 CHF markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 59,88 Prozent Luft nach oben. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 102,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,39 CHF aus.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 9,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch