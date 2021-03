Ausbau von Amazon Air: Amazon kauft Beteiligungen an Luftfrachtunternehmen

• Amazon kauft Beteiligungen an Luftfrachtunternehmen• Transaktion kostet rund 131 Millionen US-Dollar• 1,5 Millionen teures Luftverkehrskreuz in Kentucky geplant

So baut Amazon seine Luftlogistikeinheit Amazon Air aus

Laut eines SEC-Filings der US-amerikanischen Luftfrachtgesellschaft Air Transport Services Group, kurz ATSG, kaufte der Onlineshopping-Gigant Amazon kürzlich Minderheitsanteile an dem Unternehmen. Somit besitzt der Onlineversandhändler sowohl Anteile an ATSG als auch an dessen Konkurrent Atlas Air. Der Preis für die erworbenen Anteile liegt bei rund 132 Millionen US-Dollar.

Die weiteren Pläne des Online-Riesen

Wie der Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC berichtet, plant Amazon noch in diesem Jahr die Eröffnung eines 1,5 Milliarden US-Dollar teuren Luftverkehrskreuzes im Norden Kentuckys. Dieses soll Platz für 100 Flugzeuge der Marke Amazon bieten und rund 200 Flüge pro Tag abwickeln. 11 gebrauchte Boeing 767-300 Flugzeuge kaufte Amazon bereits im Januar dieses Jahres bei der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines und der kanadischen Billig-Airline WestJet.

Lieferzeitvorteile

Bereits seit 2016 besitzt Amazon Anteilsscheine an ATSG, die als Teil einer Vereinbarung über das Leasing von 20 Boeing 767 durch den Online-Versanddienst erworben wurden, so CNBC. Amazons Entscheidung bedeutet massive Vorteile bezüglich der Lieferzeiten, im Besonderen für Lieferungen, die innerhalb von zwei oder nur eines Tages abgewickelt werden sollten. Wie die CNBC weiterhin anmerkt, könnte Amazon Air damit den Luftfrachtdiensten der Kurier- und Logistikunternehmen FedEx und United Parcel Service, kurz UPS, Konkurrenz machen.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.ch