Aurora Cannabis weitet Verluste aus - Aurora Cannabis-Aktie tiefer

Für Aurora Cannabis ist das vierte Geschäftsquartal 2022 mit einem Verlust von 618,8 CAD zu Ende gegangen. Im Vorjahreszeitraum war ein Minus von 134,0 Kanadischen Dollar erzielt worden.

Der Umsatz lag unterdessen bei 50,21 Millionen CAD nach 54,8 Millionen Kanadischen Dollar vor Jahresfrist. Analysten hatten dem Unternehmen im Vorfeld einen Umsatz von 50 Millionen CAD zugetraut.

Auch im Gesamtjahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Nachdem das Minus im vorhergegangenen Geschäftsjahr noch bei 693.477 Kanadischen Dollar je Aktie gelegen hatte, wurde im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr ein Minus von 1.717,979 CAD erzielt.

"Wir bleiben der kanadische Nr. 1 im globalen medizinischen Cannabis Umsatz und gehen davon aus, dass dieses margenstarke und wachstumsstarke Segment einen wichtigen Treiber für die zukünftige Rentabilität darstellen wird", so Miguel Martin, Chief Executive Officer of Aurora, im Rahmen der Bilanzvorlage.

"Wir erwarten weiterhin eine positive bereinigte EBITDA-Laufrate bis zum 31. Dezember 2022 und bleiben mit unseren zuvor angekündigten Kosteneinsparungszielen von bis zu 170 Millionen US-Dollar an jährlichen Einsparungen auf Kurs. Darüber hinaus ermöglichte unsere gestärkte Bilanz einen vorzeitigen Rückkauf von Wandelanleihen in Höhe von 155,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022 und gab uns gleichzeitig die Möglichkeit, strategische und wertsteigernde Akquisitionen durchzuführen", betonte der Firmenchef.

Die Aurora Cannabis-Aktie verlor im NASDAQ-Handel schliesslich satte 7,14 Prozent auf 1,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch