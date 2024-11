ARYZTA Aktie News: ARYZTA verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 04:28 Uhr ging es für die ARYZTA-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1,49 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'508 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die ARYZTA-Aktie bis auf 1,49 CHF. Bei 1,51 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'124'943 ARYZTA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 1,83 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,69 Prozent. Am 06.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ARYZTA-Aktie 6,43 Prozent sinken.

Nachdem ARYZTA seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

ARYZTA wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 03.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von ARYZTA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,117 EUR je ARYZTA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch